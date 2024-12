El PP no dará moratoria a las terrazas en Burgos y opta por vías para revisar la norma

Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Moratoria, no pero revisión, sí. El equipo de Gobierno ha optado por buscar la manera de cambiar aspectos de la ordenanza de terrazas, en vigor desde mayo 2023, y desecha la propuesta de los hosteleros de dar una moratoria de seis meses mientras se resuelven las licencias pendientes.

La portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, explicó que «estamos buscando una fórmula jurídica para poder solventar la situación en la que ahora mismo nos encontramos con la entrada en vigor de la ordenanza». La situación es que 300 hosteleros se encuentran actualmente «en el limbo» al no haber recibido respuesta alguna a sus solicitudes para instalar una terraza cumpliendo con la normativa vigente. Por ello, pedían una moratoria de seis meses para resolver las licencias, opción que Ballesteros señala que no se va a adoptar.

La portavoz del equipo de Gobierno incidió que la idea es «trasladar alguna opción al Pleno [se celebra este viernes 20 de diciembre] para poder buscar esa fórmula jurídica que permita revisar al ordenanza». Como ya indicó el pasado jueves en la Junta de Gobierno se hará una valoración de la ordenanza y ver si «tiene encaje» esa solución bien en el Pleno del próximo viernes, bien «en los próximos días para valorar más en detalle una solución».

La edil del PP recordó la reunión del pasado jueves 12 de diciembre entre los representantes de los hosteleros y los concejales de Licencias, José Antonio López, y Seguridad Ciudadana, Ángel Manzanedo. Un encuentro al que los hosteleros llegaban con el aviso de una posible convocatoria de huelga de terrazas para el 21 de diciembre. La reunión sirvió para que esa convocatoria se quedará en suspenso a la espera del desarrollo de los acontecimientos. Los hosteleros demandaron en esa reunión la creación urgente de un grupo de trabajo en la que estén presentes representantes políticos, técnicos municipales y empresarios de hostelería, para «leer detenidamente la ordenanza», según explicaba el presidente de la Federación de Hostelería, Enrique Seco. De esta forma, el sector pretende promover un amplio debate sobre las cuestiones que más rechazo generan y, llegado el caso, consensuar futuras modificaciones para solucionar el conflicto.

La presencia del concejal de Seguridad en la reunión con los hosteleros estaba motivada por el hecho de que Policía Local hubiera iniciado una campaña de inspección de terrazas, lo que había generado la incertidumbre y el malestar entre los hosteleros pendientes de que se de el visto bueno a las solicitudes presentadas.

El concejal de Seguridad explicó en la reunión celebrada en FAE que no se puede ordenar a los agentes que hagan la vista gorda. No obstante, planteó la posibilidad de «modificar el régimen sancionador». Una solución que no contentó a los hosteleros, ya que como indicó el propio Seco no soluciona el problema porque lo ideal sería que «no se sancione» a quien permanece a la espera de una respuesta del Ayuntamiento que nunca llega. De hecho, habló del caso de un hostelero que lleva «18 meses» pendiente de legalizar su situación.

Aunque es cierto que, como indicó el edil del PP José Antonio López, la ordenanza fue aprobada en el anterior mandato, con el PSOE gobernando en coalición con Ciudadanos, el problema de la tramitación de las solicitudes de terrazas se está dando ahora.

Sin ir más lejos, el hasta hace poco concejal responsable de Licencias, Ignacio Peña (Vox), indicaba que solo hay un funcionario para dar salida a las 650 solicitudes presentadas, que en muchos casos se prolongan cuando se pide subsanación o ampliación de documentación.