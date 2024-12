El PSOE acusa a Ayala de alentar la «insumisión normativa» al no poder suspender la ordenanza de terrazas

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El culebrón de las terrazas en Burgos va para largo. Pese a los intentos del PP de calmar los ánimos del sector hostelero, que la semana pasada amenazó con huelga ante el malestar que genera la actual ordenanza, el PSOE deja claro que la suspensión de la normativa planteada por el equipo de Gobierno no tiene encaje jurídico. En base a ello, el portavoz del grupo municipal socialista, Daniel de la Rosa, considera que lo más oportuno sería retirar la moción los 'populares' defenderán en el pleno de este viernes.

Ante la «ocurrencia» del PP defendida en la última Junta de Portavoces, por mucho que el secretario replicase «suspender una norma por antojo no es posible», De la Rosa señala que la única opción viable es iniciar «de manera inmediata» un expediente de modificación de la ordenanza. En caso de seguir por esta vía, el Ejecutivo estaría «haciendo un llamamiento a la insumisión normativa de todos los burgaleses».

Dadas las circunstancias, el portavoz del PSOE acusa a la alcaldesa, Cristina Ayala, de «intentar engañar a la ciudadanía, a los hosteleros y al Ayuntamiento». Por otro lado, lamenta que el equipo de Gobierno, ahora en minoría tras la ruptura con Vox, pretenda ahora hacer «trampas al solitario» cuando han sido «incapaces» de dar respuesta a las solicitudes del sector para legalizar su situación mientras «echan la culpa al empedrado».

Sobre la aplicación del régimen sancionador contemplado en la ordenanza, De la Rosa insiste en que «se tiene que aplicar». No obstante, se muestra partidario de no multar a aquellos hosteleros que presentaron la documentación en plazo porque «no es responsabilidad del administrado que el Ayuntamiento no haya tramitado en tiempo y forma su licencia». Por otro lado, recuerda que cuando la ordenanza entró en vigor durante su etapa como alcalde no se recibió «ninguna alegación» por parte de la Federación de Hostelería.