¿Vives en un edificio de 1984? Esto es lo que debes saber para evitar problemas legales

¿Y si te dijéramos que tu edificio está en una lista que podría traerte problemas legales si la ignoras? Así es, si tu inmueble fue construido en 1984, ya está en el radar del Ayuntamiento de Burgos. Pero no te preocupes, todavía estás a tiempo de actuar.

Lo que no puedes hacer es mirar hacia otro lado, porque este aviso es serio: no cumplir con la Inspección Técnica de Edificios (ITE) podría salirte caro. Muy caro. ¿Sabes cuál es la fecha límite? ¿Dónde consultar si tu edificio está incluido? ¿Qué pasa si no haces caso a este requerimiento? Sigue leyendo, porque aquí te lo contamos todo, y no querrás que este asunto te coja por sorpresa.

El Ayuntamiento ya ha tomado cartas en el asunto. El padrón de edificios que deben someterse a la ITE durante 2025 estará expuesto desde el 1 de enero en el tablón de edictos municipal y, podrás consultarlo también de forma indefinida en su página web oficial.

¿Qué significa esto? Que, si eres propietario de un edificio construido hace 40 años, te tocará revisar este listado. La normativa no deja margen a dudas: si tu edificio aparece en el padrón, deberás presentar la documentación necesaria antes del 31 de diciembre de 2025 para acreditar que has realizado la inspección.

¿Por qué es importante este trámite?

La Inspección Técnica de Edificios no es un simple papeleo, sino una herramienta clave para garantizar que los inmuebles de la ciudad estén en buen estado. Se busca evitar riesgos estructurales que puedan poner en peligro tanto a los vecinos como a los peatones.

Pero, además, está el factor económico: no realizar esta inspección dentro de los plazos establecidos puede acarrearte sanciones importantes. Y no te confundas, que esta publicación del padrón no es un aviso cualquiera; tiene carácter de notificación oficial, así que no podrás alegar desconocimiento.

¿Y si no cumples?

El Ayuntamiento ya ha demostrado que no duda en actuar. Hasta el mes de junio de este año, el área de Licencias ya había enviado 277 requerimientos a propietarios de inmuebles de la ciudad por no haber pasado en plazo la Inspección Técnica de Edificación (ITE).

A las comunidades de propietarios incumplidoras les llega un aviso con en el que se les avisa que la Concejalía correspondiente dará las instrucciones necesarias para iniciar expedientes sancionadores, que es el primer paso antes de multar. Normalmente, estos requerimientos suelen surtir efecto y las comunidades acaban cumpliendo.

Las multas no son un asunto menor, y aunque nadie disfruta enfrentándose a trámites legales, es mejor evitar que este descuido te cueste una cantidad considerable de dinero.

Un aviso que no puedes dejar pasar

Si tu edificio tiene 40 años o si en 2014 tenías la obligación de realizar la segunda inspección y no lo hiciste, ahora es el momento de actuar. Tienes un año entero para cumplir con esta normativa y evitar problemas mayores. Además de esquivar las multas, estarás contribuyendo a mantener la seguridad y el buen estado de las edificaciones en Burgos, algo que nos beneficia a todos.

Entonces, ¿te vas a arriesgar? Consulta el padrón, organiza la inspección y cumple con los plazos. No esperes a que este aviso se convierta en un disgusto, porque, en este caso, la falta de acción sí que tiene un precio.