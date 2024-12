Publicado por Fuencisla Criado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Cuando llega el final del año, muchos de nosotros echamos la vista atrás para recordar como hemos vivido los últimos doce meses. Una situación que, más allá del balance vital que, en algunas ocasiones, nos dejan los grandes acontecimientos de la vida, es inevitable. En muchas ocasiones giramos la cabeza y miramos hacia adelante, para pensar en el nuevo año como un papel en blanco donde volcar todas nuestras esperanzas.

Esa lista de propósitos que muchas ocasiones, de forma más habitual si ya tienes unos cuantos años, se llena muchas veces con el mismo listado de siempre. Incluso muchos de nosotros podríamos ‘reciclarla’ de un año para otro: Este año voy a aprender inglés, dejar de fumar (si todavía no lo ha conseguido), comer mejor, adelgazar, viajar más o simplemente, pasar tiempo de calidad con mis amigos o familia. Es como si el reloj, con sus doce campanas, tuviera el poder mágico de los cuentos que trasforman con un toque de varita y concede todos nuestros deseos para que se hagan realidad.

Hacer ejercicio es otro de los clásicos de la lista de los deseos.F.C.R

«Lo seguimos haciendo. Aunque creo que últimamente se ha perdido un ‘poco ya el gas’, sinceramente no le encuentro demasiado sentido», explica Azu Ubierna, responsable del Servicio de Orientación, Coaching y Formación de la Universidad de Burgos.

Es la opinión de una experta que en su día a día ayuda a las personas a planificar y hacer realidad sus objetivos. Apunta a que, muchas veces, se realizan como algo «algo establecido», una tradición más del día 31, como comer las uvas, o soplar las velas en un cumpleaños.

Y es precisamente esta actitud, la que puede generar problemas, porque para hacer realidad este listado se necesita fuerza de voluntad. Una intención clara que si no podemos en cada una de las acciones apuntadas en nuestra particular lista para sacarlas adelante, nos puede generar un sentimiento de frustración.

«Se pierden, no fluyen, porque realmente no están alineados con las metas de la persona. Todo se va perdiendo por el camino y, es que en el fondo, esa lista no están conectados con el propósito más grande».

MIRAR A CORTO PLAZO

«Lo que aconsejo es hacer revisión, al final de año», indica Azu Ubierna, que nos invita a efectuar un repaso de lo sucedido en nuestro particular camino del año que se va. «¿Qué es lo que he conseguido?, ¿De qué me siento orgullosa? ¿Qué pensaba que no iba a lograr y si he logrado? ¿Las situaciones en las situaciones críticas que he vivido, qué competencias nuevas he adquirido? ¿Qué me hace falta para conseguir lo que necesito o quiero?».

Son tan solo algunas de las preguntas guía para realizar cada uno su base que nos puede ayudar a reflexionar.

Muchos fumadores se plantean dejarlo en el nuevo año.ECB

Y a partir de ahí elaborar un listado, pero siempre «mirando en el corto plazo», sin ir mucho más allá, sin un límete rígido.

«Ir pasito a pasito y viendo el futuro como un día de niebla. No vemos a largo plazo, pero sí lo suficiente para avanzar». Una actitud que nos permitirá enfocar nuestro nuevo año con pequeños logros conseguidos y afianzar nuestra actitud ante los retos que nos hemos propuesto conseguir.

«Más que los propósitos del año nuevo, es llegar conseguir llegar al final de los meses y contemplar el recorrido que hemos hecho. Esto aumenta nuestra confianza en que somos capaces de atravesar la niebla, aunque hoy no veamos apenas nada. Al final podemos conseguir realmente resultados factibles y prácticos de los caminos que hemos cruzado a lo largo del año que se va», explica Azu Ubierna.

Así, por ejemplo, podemos cambiar pequeños hábitos de vida. Si queremos adelgazar: plantearnos dejar de comer tanto dulce o azúcar. En lugar de hacer ejercicio sin estar acostumbrados: salgamos a caminar un poco cada día o ir en bicicleta. Una pauta que se puede aplicar a cada uno de nuestros propósitos.

PAPEL Y BOLI

Para ver mejor la situación actual de cada persona, los expertos nos aconsejan sentarnos, pensar y escribir. «Hacer mucho trabajo de papel y boli, que parece la bobada, pero el hecho de escribir cómo nos sentimos, que es lo que esperamos, nos ayuda a poner los pies sobre la tierra», señala Azu Ubierna. Un ejercicio que nos permite tener una visión de la situación de cada uno y «cuestionarnos cuáles son nuestros valores principales, qué hacer y si nos identificamos realmente con ellos».

Una buena vía si necesitamos tomar decisiones. «Aunque te salga mal, pero sabes el porqué lo estás haciendo, con los objetivos de año nuevo, o cada vez que nos planteamos, una meta». Es plasmar sobre un papel para percibir mejor si ese esfuerzo se combina con «mis valores».

Una referencia que tenemos que realizar en este mundo actual donde nos inunda los estímulos de fuera, donde las redes, internet, marcan pautas, pero «donde no todo es lo que parece».

Como conclusión, Azu Ubierna, nos propone olvidarnos de los propósitos manidos de año nuevo, para, simplemente, «marcarte, ¿cuáles son mis valores fundamentales?». Una pequeña guía con dos o tres, normas, ideas o metas, donde quede reflejado un modelo que podemos seguir. «¿Qué vas a honrar con todos tus comportamientos a lo largo de este año? Y creo que esto es mucho más eficaz que objetivos sin fundamentos sólidos detrás», concluye Azu Ubierna.