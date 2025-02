Estas son las demandas de los centros de salud al Ayuntamiento de Burgos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Los Consejos de Salud de Zona de la ciudad de Burgos ha tomado cierto impulso pero la efectividad, a juicio del concejal del PSOE, es prácticamente nula. «Hemos logrado que, al menos, la mitad de los consejos de salud de Burgos se reúnan con una frecuencia mínima, siempre por debajo de la normativa, y en esas reuniones se han derivado peticiones de los centros de Salud al Ayuntamiento que sabemos que sí llegan a las diferentes concejalías pero ahí se mueren, de ahí no pasan y no se hace nada», remarco el concejal.

Entre las peticiones solicitadas hay cuestiones de competencia estrictamente municipal como la petición del consejo del centro de salud de Los Cubos que solicita la cesión de una parcela municipal para poder afrontar una futura ampliación de la instalación que se queda pequeña desde hace años y apoyo contra el botellón. El de Santa Clara pide que se limpie de hojas el suelo en la zona de acceso. El de García Lorca reclama recortar la maleza y mejorar la seguridad frente al vandalismo, el centro de salud de Gamonal-Las TOrres reclama parques biosaludables y de calistenia por los beneficios que podría acarrear para su población de referencia, el José Luis Santamaría reclama un rebajo de bordillos y mejorar el aparcamiento.

El Centro de Salud López Saiz denuncia que los programas de ayuda a domicilio no llegan a los ciudadanos que atienden y se reclama actuar contra la soledad no deseadas. Piden además bonotaxi para mayores de 75 años y discapacitados, tarjetas para aparcar en las visitas domiciliarias y campañas municipales contra la adicción al móvil o las enfermedades de transmisión sexual. Y todos los integrantes en estos consejos de salud reclaman tener acceso a las listas de espera de consulta, conocer las causas y saber que hacen los centros para resolverlas. «El PP debe trabajar con rigor y criterio porque no basta con que parezca que se hacen cosas, hay que hacerlas», denunció.

En esta línea, Romo abordó otras situaciones vinculadas a la salud que son de competencia municipal en las que hay «un vacío absoluto en la ciudad» mientras «la alcaldesa quiere dejar su huella con una placa a la entrada o salida de un túnel porque cree que esta propuesta faraónica puede tapar los desatinos de la actividad municipal», remarca Romo. Apunta a la participación en la Red Española de Ciudades Saludable en lo que «el Ayuntamiento de Burgos va arrastrando los pies sin ningún interés por mejorar o avanzar».

Sobre la participación en la Red de Promotores de Vida Saludable de Castilla y León, impulsada desde la dirección general de Salud Pública de Castilla y León, donde se ofrece objetivos de aprendizaje, mejora continua de la calidad y acceso a programas de otros municipios que pueden inspirar la política municipal, donde el consistorio de Burgos también esta ausente según Romo.

Para el concejal del PSOE el Ayuntamiento tiene competencias en sanidad que van más allá de la gestión del cementerio, los animales de compañía, las colonias felinas o la perrera. Por eso reclama que se ponga en marcha un Plan de Salud Municipal desde el área de Medio Ambiente y Sanidad para «coordinar todos los recursos relacionados con la salud y proporcionar esa coherencia» porque de lo contrario se llevan a cabo «políticas disgregadas, actuaciones inconexas».