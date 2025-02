El Imserso toma nota de las quejas del Comité de Derechos Humanos del CREER

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Objetivo cumplido. Después de recabar las quejas y sugerencias de 88 asociaciones y usuarios del Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras (CREER) a través de una encuesta, el Comité de Derechos Humanos constituido el pasado mes de enero para velar por los derechos de pacientes, familiares y cuidadores ha logrado reunirse este viernes en Burgos con la directora general del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), María Teresa Sancho.

«Ha estado receptiva a lo que le hemos planteado», aseguraba el activista y científico burgalés Dabiz Riaño, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) e impulsor de la encuesta, tras conversar en privado con Sancho aprovechando su visita al CREER para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Aparte de insistir en que se deben tomar medidas para evitar que el centro siga «infrautilizado», Riaño también ha querido dejar claro que «esto no es una guerra, se trata de que todos trabajemos juntos».

Ya en el discurso inaugural de la jornada divulgativa programada en el CREER, la directora general del Imserso se mostraba partidaria de «invertir más en gasto social». Además, considera necesario «evaluar» el funcionamiento de todos los centros de referencia del país para implementar mejoras. En esa misma línea, Riaño espera que se garantice una «atención centrada en las personas», de tal manera que los propios usuarios «también participen en el proceso de toma de decisiones para hacer un centro de referencia internacional».

«Al final, todos envejecemos dependientes. Por enfermedad o condición, nos va a tocar a todos. El problema es que una persona que se considera normal, después le toca ser dependiente y pasa a estar excluida», sentenciaba el científico burgalés antes de acceder al salón de actos del CREER para intervenir en el turno de ruegos y preguntas de una mesa redonda sobre Corresponsabilidad y participación en investigación.

In extremis, Riaño ha podido dar a conocer la razón de ser del Comité y detallar brevemente las principales conclusiones de la encuesta. Consciente de que el tiempo se le echaba encima, no ha desaprovechado la ocasión de reivindicar una «sociedad más diversa, resiliente e inclusiva». Y aunque no haya podido explayarse demasiado, sus palabras fueron recibidas entre aplausos por parte del público.

Más allá de visibilizar la «falta de apoyos a los usuarios» y reclamar por enésima vez que se retome el Programa de Respiro Familiar o «cualquier otro para que la ocupación del centro sea realmente del cien por cien», Riaño no se cansará jamás de repetir que «las personas con enfermedades raras son un aporte increíble para esta sociedad». Por eso, no le cabe la más mínima duda de que «vamos a hacer un mundo mejor» pese a «las dificultades que nos depara la vida».

Petición sin respuesta

En otro orden de cosas, la visita de Sancho tampoco ha pasado desapercibida para la Asociación de Turismo Rural de la Provincia de Burgos (Turalbur), que hace un mes remitió por escrito una propuesta para incluir los alojamientos rurales en los viajes del Imserso.

Sin respuesta por ahora, Turalbur espera que el Imserso se pronuncie al respecto. A poder ser de forma favorable, ya que supondría un importante revulsivo para un sector que «no solo vive de puentes», tal y como indicaba a este periódico el portavoz de la asociación, Domingo Hernández, a principios de año.