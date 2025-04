Así es 'Fuerte y flexible', el método creado por la burgalesa Lara Cid para ganar salud y bienestar

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Nos ha costado millones de años de evolución tener el cuerpo que habitamos hoy. Sin embargo, cada vez estamos más desconectados de él. Ejercitarlo no es una cuestión superficial ni meramente estética: es una necesidad vital humana, tanto como comer o respirar».

Quien habla es Lara Cid, una burgalesa que triunfa en redes con sus publicaciones sobre movimiento, salud física y mental y ejercicio. Ahora y tras años de experiencia, ha lanzado el libro ‘Muévete como un humano’ con el que quiere revolucionar el entrenamiento y «reconciliar a las personas con el movimiento».

Y es que Lara sabe de lo que habla. «De pequeña tardé un tiempo en darme cuenta de que mi relación con el movimiento no era mala, sino que la forma en que se trata de estimular a los niños no es la correcta. A ellos les gusta el movimiento libre y no dirigido y pautado», apunta. De hecho, Lara recuerda pasarlo «mal» en las clases de Educación Física. «No era buena alumna», asegura. Sin embargo, a los 8 años descubrió el baile y se dio cuenta de que lo suyo no era el movimiento rígido, sino más creativo y más libre.

Lara Cid es burgalesa pero reside en Madrid desde los 19 años.

De hecho, todo lo que aprendió en sus años de baile es la base del método que hoy desarrolla la burgalesa: ‘Fuerte y flexible’. «El baile se centra en el desarrollo de diversas capacidades como la fuerza, la flexibilidad, el equilibrio o la resistencia. Son cuestiones que no se entrenan en el fitness común, donde parece que no se puede salir de la fuerza y el ejercicio cardiovascular».

Lara lo tiene claro: «Es nuestra esencia estar en movimiento. En esta vida más sedentaria estamos perdiendo la naturalidad del movimiento. Hacer ejercicio se ha vuelto una obligación. Un punto más de la lista en el que poner ‘check’ y eso nos desconecta de la esencia», apunta Cid.

Pero esta joven de 32 años no siempre se ha dedicado al ejercicio y la divulgación y es que a los 18 años dejó su Burgos natal para estudiar ‘Historia del Arte’ en Madrid. Después de ejercer un tiempo como historiadora «me di cuenta de que necesitaba cambiar de profesión, que la historia del arte era algo que me apasionaba, pero no era a lo que me quería dedicar».

Durante todos esos años, Lara siguió bailando, pero además comenzó a formarse en técnicas de entrenamiento, de fuerza, posturales y de movilidad, y así arrancaron diez años trabajando en el mundo del entrenamiento. «Trabajaba como instructora de clases fitness, pero me sentía infeliz porque veía que de aquella manera de entrenar no ayudaba realmente a nadie, ni siquiera a mí misma. El mundo del ejercicio convencional me hizo relacionarme mal con el ejercicio, con mi cuerpo y conmigo. Me di cuenta de la toxicidad de la industria del fitness y me propuse hacer algo para movernos de otra manera».

Y es que para esta burgalesa el fitness «no deja de ser una industria» y «no siempre es sinónimo de salud». A veces «va a aparejada a trastornos de la conducta alimentaria o la dismorfia corporal porque se alimenta de usuarios que nunca están satisfechos con los resultados. Siempre quieren menos peso, más masa muscular, etc».

Cree que «en muchas ocasiones el fitness no se preocupa tanto por la salud sino por la estética». Y es que «en este camino nos encontraremos que el fitness ofrece una visión reduccionista del ejercicio, donde lo principal son las pesas y el ejercicio cardiovascular, pero hay poca cabida para otras disciplinas».

Así y tras esta reflexión cuajada en la experiencia propia nacía ‘Fuerte y flexible’, un entrenamiento corporal integral con el que Lara anima a las personas «moverse desde el respeto al cuerpo y a nuestro ser para disfrutar más de nuestro presente y vivir mejor en el futuro».

Tal y como explica la también creadora de contenido, el título del método proviene de un proverbio que «nos anima a ser fuertes y flexibles como un junco, no rígidos y quebradizos como un roble». Cid señala que ‘Fuerte y flexible’ «se ha construido año tras año y creciendo al mismo tiempo que yo me he ido formando» y apunta que «más que un método es una forma de vivir y de entender el movimiento desde el respeto al cuerpo y con la certeza de que movernos debe ser nuestra filosofía de vida».

De la misma manera se dio su crecimiento en redes sociales. «Empecé a contar la forma en la que veía el movimiento, pero sin ningún ánimo de crear un negocio de entrenamiento. Compartía mis pensamientos y vídeos de ejercicio y poco a poco vi que más gente se interesaba por esta forma de acercarse al deporte y de practicarlo». Ahora Cid tiene más de doscientos mil seguidores en su cuenta de Instagram @fuerteyflexible.

Lara se formó en Historia del Arte pero lo dejó todo por el deporte.

Y es que su mensaje ha calado hondo. Al contrario de lo que ocurre en el fitness, donde «el gancho son promesas potentes, pero sin atender a las necesidades y especificaciones de cada persona, con ‘Fuerte y flexible’ quiero lanzar un mensaje amable y cercano sobre la importancia del movimiento, que al fin y al cabo está en nuestra esencia humana».

EL LIBRO

Y de ahí el título del libro ‘Muévete como un humano’. La publicación hace un recorrido por el cuerpo y el movimiento desde un punto vista «humanista» a lo largo de diez capítulos. Arranca por la salud de los pies. «Nuestro cuerpo es una casa y los pies son los cimientos. Si me olvido de ellos nos veremos alterados en la postura».

Precisamente la postura es la protagonista del segundo capítulo. Lara se centra en estas líneas en desgranar «la importancia de mantener una buena postura y de llegar a mantenerla de forma inconsciente a lo largo de nuestro día».

Los dos siguientes capítulos se centran en la propiocepción y la respiración. «Son dos conceptos de los que la gente se suele olvidar. A veces ni siquiera se conocen su importancia en la práctica deportiva». En el caso de la propiocepción, que es la capacidad de percibir la ubicación, el movimiento y la acción de las partes del cuerpo, Cid apunta que «es importantísimo dejar de hacer cosas en automático y tener conciencia de nuestro cuerpo es clave».

Lo mismo ocurre con la respiración. «El control de la respiración influye en la oxidación de las células y del envejecimiento sistémico». De hecho, «las especies más longevas de la Tierra tiene un ritmo respiratorio muy bajo. Como humanos cada vez estamos más estresados y eso produce una alteración de nuestro patrón respiratorio».

El libro continúa con la fuerza y flexibilidad. «Hay muchos mitos en torno a estos dos conceptos, porque se piensa que no son compatibles». Cid lamenta que «la fuerza se siga asociando a lo masculino y la flexibilidad a lo femenino, cuando la realidad es que ambos deberíamos entrenar las dos cosas».

De hecho, «la flexibilidad no te convierte en alguien débil, más bien todo lo contrario: evitas lesiones y te ayuda en el día a día como la fuerza». Precisamente sobre la fuerza, la burgalesa recuerda que «es una base innegociable para todas las personas y mucho más para las mujeres, que en menopausia tendremos una bajada de densidad ósea y muscular».

Comida y descanso son los protagonistas de los dos siguientes capítulos. «Es fundamental darle nutrientes a nuestro cuerpo y no tanto contar calorías» porque «actualmente estamos en una sociedad sobrealimentada pero desnutrida en muchos casos». Cid cree que uno de los culpables de que «escojamos mal lo que comemos es la sobreestimulación alimentaria» y aboga por una alimentación «sencilla, real y casera».

El libro se cierra con la importancia de «cuidar nuestra salud mental» y de «disfrutar del movimiento y de la actividad física como una actividad que nos hará ganar salud y nos permitirá llegar a la vejez de la mejor forma posible para seguir siendo autónomos, fuertes y flexibles».