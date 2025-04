Nueva Gigabarra de danza a los pies de la Catedral

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

A los pies de la Catedral de Burgos se trasladarán este martes 30 de abril los más de 200 alumnos de la Escuela Profesional de Danza de Castilla y León ‘Ana Laguna’ para participar en una clase abierta. Se desplegarán las barras de clase en lo que ya se conoce como Gigabarra que suele ser una actividad habitual de calle para celebrar el Día Internacional de la Danza. Y que repiten tras el éxito del año pasado. «Queremos acercar y compartir con la ciudad de Burgos el trabajo que realizamos en la Escuela», explica su directora Pilar Hechavarría.

Ella será la encargada de dar lectura al manifiesto que para todo el mundo realiza un bailarín. Este año las palabras son de Mijail Baryshinikov, uno de los artistas más talentosos de su generación que honrará la especialidad en el día en el que se conmemora el nacimiento de Jean Georges Noverre, el padre del ballet moderno.

Así arrancará la jornada del DID en Burgos que seguirá con el despliegue de un aula de danza en el corazón de la ciudad. Una gigabarra que, como se hizo el año pasado, permitirá realizar una clase de ballet a todos los estudiantes pero, también, al público general que se quiera acercar a esta exhibición de danza clásica y contemporánea que busca «reivindicar la danza como actividad imprescindible para todos los seres humanos como comunidad, como vehículo de comunicación y de expresión artística», reivindica Hechavarría.

Zapatillas de suela partida y los maillots tomarán el centro de la ciudad como preludio a lo que está por venir y que consolidará a Burgos como capital internacional de la danza. Antes de las finales mundiales del World Dance Cup, quienes hacen del ballet el centro de su día a día dejan el espejo de las aulas para mostrar el trabajo sistemático y constante que, luego, les ayuda a defender sus coreografías. Que también vestirán el Día Internacional de la Danza a los pies de la Catedral de Burgos.

En el escenario el alumnado de 4º de Enseñanzas Elementales y los chicos de 3º de Elemental marcarán los ejercicios que exija el profesor Xabi Ururzun acompañado al piano en directo por José Luis Romero, como se hace en las clases de la EPCYL en el aula a diario. Abajo se desplegarán barras para el resto de alumnos y para quien quiera sumarse a hacer plié, tendú o relevé … «Se podrá sumar quien quiera, conocedor o no del ballet», apuntan desde el centro.

Después de esta clase de danza los alumnos de profesional y algunos de los ganadores de la muestra Interartística, realizarán una muestra de las coreografías en las que están trabajando durante el curso. «Se irán combinando piezas de danza clásica, neoclásica y contemporánea con el objetivo de que el alumnado se foguee en el escenario».

La cita arranca con la pieza ‘Nos’ de Ana Baigorri a cargo del alumnado de 5º y 6º de Danza Clásica que ya se pudo ver en el Fórum y el Teatro Principal. Le sigue la pieza de tercero de clásico que ganó la interartística, Angiru. Acontinuación será la actuación de Jessica Pardo, de cuarto de Danza Contemporánea, con Preludio. Las alumnas de 1º de Clásico bailarán ‘A ritmo de Czardas’ con coreografía de Victoria Lucena. Los integrantes del grupo de 2º de Danza Contemporánea representarán ‘En el vértice del vórtice’ coreografiado por Estrella Martín. Les seguirá 3º B de Enseñanzas Elementales que ganó la Interartística de su categoría con su creación ‘El vuelo de los pájaros’.

El recital proseguirá con ‘El movimiento sutil de la alta sociedad femenina’ dirigido por Pablo Campo e interpretado por las alumnas de 2º de Clásico. 5º de Danza Contemporánea bailará ‘Re-Cordis’ de Edurne Sánz, le seguirán los compañeros de 3º de la misma especialidad con ‘Le temps qui passe’ realizada por Marie Klimesova. Los tutús y las americanas llenarán el escenario con el alumnado de 6º de Clásico que interpretarán VIº. En la fase final el equipo de 4º de Danza Contemporánea bailarán ‘Sovenença’ de Miguel Tornero y 4º de Danza Clásica interpretarán ‘Je ne sais pas’ de Estrella Martín. Cerrará el ciclo de coreografías realizadas por alumnado y profesorado de la escuela la pieza 'Yantra' realizada por el profesor especialista Mario Bermúdez. La tarde se cerrará con un Flashmob entre todos los presentes, alumnos, profesores y espectadores. En un día para conmemorar la danza.

Y en la Plaza Mayor...

El Centro de Danza Hélade también celebra bailando el Día Internacional de la Danza. En la Plaza Mayor a partir de las 16.00 horas baile y un especial de televisión al que seguirá a las 17.30 horas el estreno por parte de los estudiantes de formación escénica del centro de la pieza 'Zelfie Z'. Seguirán con la lectura del manifiesto y talleres y muestra desde las 18 horas.

Un momento de la coreografía 'Hà-bi-tus' con el que arranca el festival 'Coreógrafos del siglo XXI' del Ballet Contemporáneo de Burgos.

No será el único evento con el que Burgos bailará en el Día Internacional de la Danza. En el Teatro Principal, a partir de las 20.30 horas el Ballet Contemporáneo de Burgos mostrará las coreografías ganadoras del Certamen Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York 2024 en el espectáculo ‘Coreógrafos del siglo XXI’. Acercará las coreografías ‘Hà-bi-tus’ de Alessandra Ruggeri interpretadas por Anya y Kyda Pozza, 'Figura' de la italiana Sara Angius, 'After All' de Manon Mafrici y Pasquale Fortunato, ‘Bruciare (To Burn)-Into Us' de Adriano Bolognino e interpretado por Laura Dell’Agnese, ‘Hembra B’ de María Belchí que realizan Susana Algora, Aroa Pazos, Sofia Lasheras y Natalia Thais. El espectáculo se cerrará con el ganador de la edición del festival del año pasado, ‘Between the Walls’ del ruso Ildar Tagirov.

Por otro lado, el próximo 30 de abril es el último momento para inscribirse en la Clase abierta de Danza Contemporánea que realizará el bailarín, coreógrafo y violinista Mario Santamaría que es alumno de la Escuela ‘Ana Laguna’. La actividad se desarrollará el 7 de mayo de 18 a 19.30 horas en el espacio Zona Off de la Biblioteca Universitaria Federico Sanz de la Universidad de Burgos.