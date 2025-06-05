El PP presume de gestión de ProBurgos con «los mejores resultados de la historia»

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Los mejores datos de la historia». Así calificó la presidenta de la Sociedad de Promoción de Burgos (ProBurgos), Andrea Ballesteros, las cifras de recaudación y asistencia a eventos del primer cuatrimestre del año.

«Cifras de récord» que se materializan en un aumento del 56% de la recaudación total de la sociedad en los cuatro primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2023, pasando de 513.579 euros a 812.308 euros. O en el incremento de los asistentes registrados en el primer trimestre de 2025 respecto al 2023 al pasar de 46.090 a 93.339, un 102%.

La comparativa, asegura Ballesteros, «pone de relieve el buen trabajo» que el equipo de Gobierno ha desarrollado en dos años de Gobierno y responde «a un cambio de 180 grados respecto a la gestión que estaba llevando a cabo el PSOE con Cs».

Poniendo atención al propio Fórum Evolución, los congresos y eventos han crecido un 70% en los dos últimos años, mientras que otros servicios lo han hecho un 96%.

En la misma línea de crecimiento se sitúan los datos referidos al aparcamiento. La recaudación por rotación ha pasado de 87.732 euros a 136.021 euros, un 55% más. En el caso de los abonos, se ha pasado de 97.272 euros recaudados el primer cuatrimestre de 2023 a 109.825 euros este año, un 12% más. Por último, en el caso de los bonos de aparcamiento, la subida ha sido del 42% al pasar de una recaudación de 31.197 euros a 44.403 euros.

«Las cifras demuestran un crecimiento sólido y transversal y dan como resultado los mejores datos de la historia», apuntó Ballesteros, quien aseveró que la sociedad «está trabajando a pleno rendimiento para conseguir estos datos que son muy positivos para el conjunto de la sociedad».

La popular también puso en valor las propuestas de suelo industrial facilitado a intereses inversionistas. «Se han ofrecido 16 propuestas para un suelo de medio millón de metros cuadrados en el Polígono Industrial de Villalonquéjar y en Monte de la Abadesa y valor de venta de 23,8 millones de euros».

En este mismo sentido, ProBurgos ha recibido dos ofertas de inversionistas por valor de 2,5 millones de euros. «Una de ellas en el Polígono Industrial de Villalonquéjar en un espacio de 8.000 metros cuadrados» y una segunda «en terrenos liberados de la variante del ferrocarril por una parcela de 2.196 metros cuadrados».

TURISMO

En el área de turismo, la popular avanzó que la próxima semana se presentará la nueva web dedicada a recoger todo lo relativo a turismo, cultura y gastronomía de la capital burgalesa: www.visitaburgosciudad.es

En este ámbito, Ballesteros «también se han desarrollado actuaciones en tres áreas más: diversas campañas de promoción en ciudades vecinas; la asistencia a ferias y eventos como Fitur, Madrid Fusión o Navatur y la creación de material promocional».

Carrera

Por otra parte, Ballesteros avanzó que la sociedad ha firmado un contrato de patrocinio con la entidad Ars Burgensis para desarrollar la ‘Carrera por el patrimonio’, enmarcada en las acciones que la ciudad está desarrollando con motivo de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. Se presentará en próximas fechas y prevé la participación de 10.000 personas.