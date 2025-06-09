Festejos cuenta con la pasarela provisional para la fiesta del Parral en la Quinta

El acceso a La Quinta por la pasarela frente al campo de fútbol de El Plantío fue problemático.ÓSCAR CORCUERA

Marta Casado

La concejal de Festejos, Carolina Alvarez, daba ayer como un hecho que la fiesta de la jira del Parral en la Quinta contará con la pasarela peatonal temporal en el entorno del Coliseum y el Estadio Municipal del Plantío. «Estamos con los últimos trámites y certificaciones y no se tardará, es una instalación que se ha hecho como contrato menor pero que debe iniciarse el montaje en cuatro o cinco días», señaló la edil.

Mientras llega la autorización definitiva, antes del próximo domingo para cumplir el periodo necesario de instalación, el proyecto ya tiene medidas, coste y adjudicatario. Será Grúas Bellver quien realice esta instalación sobre el Arlanzón por valor de 14.800 euros más impuestos.

Será una instalación paralela a la existente que se utilizará para reorganizar el flujo de personas. Así, el paso provisional será de entrada al Parque de la Quinta mientras que el permanente será de salida. Este espacio contará con vigilancia. «La entrada y salida a la pasarela estará continuamente controlada por vigilantes de seguridad y, ante cualquier imprevisto, los vigilantes cerrarán el paso y se restringirá su uso», remarcan desde el Ayuntamiento.