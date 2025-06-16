Vox califica de «gran decepción» la gestión «prepotente» del Gobierno de Cristina Ayala

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Hasta tres veces ha recordado el portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, en la rueda de prensa de balance del ecuador del mandato que la alcaldesa, Cristina Ayala, llegó al Gobierno de Burgos «gracias» al apoyo de su partido político.

Quizá sus palabras quieran servir de aviso a navegantes hacia la primera edil para que tenga esta circunstancia presente en lo que queda de mandato, buscando mayor relevancia política de Vox. O quizá se trate de una reivindicación del papel que jugaron sus cuatro concejales hace dos años, cuando auparon a un PP con 11 representantes, frente a los 12 del PSOE, a presidir el Ayuntamiento de Burgos, en aquel momento con un acuerdo de Gobierno entre ambos que parecía duradero.

17 meses después de aquel instante, el pacto se rompió, entre noviembre y diciembre de 2024, y el papel del grupo municipal de Vox dio un giro que le lleva a su líder municipal a recordar ese apoyo una y otra vez y a calificar de «gran decepción» la gestión actual que está realizando el equipo del Partido Popular. Además, critica la actitud de «prepotencia» que sostiene la alcaldesa en el día a día entre ambos partidos políticos.

Martínez-Acitores destaca el papel de los suyos en la oposición siendo «propositivos» cuando han aprobado las dos modificaciones presupuestarias que ha promovido el Gobierno de Ayala, pese a que no dieron el visto bueno a las cuentas de 2025, lo que provocó la salida de Vox del bipartito y siendo «fiscalizadores», como recientemente con la propuesta de exigir una comisión de investigación sobre la gestión de las gastronetas de San Pedro.

Sobre este último asunto, desde Vox mantienen la idea de reclamar en el próximo Pleno municipal, que se celebra este jueves, tras haber podido escuchar una de las conversaciones determinantes entre el hostelero que denunció «presiones» para no presentarse al concurso de la Isla a cambio de ubicarse en otro lugar, el Hangar.

«Queremos respetar la presunción de inocencia y no pediremos explícitamente el cese del trabajador, pero creemos que llevará a eso», concretó el portavoz de Vox, que se reunió hace unos días con Alvar Barriocanal, el empresario afectado. A juicio del concejal de la formación de Abascal, la decisión de Ayala de eliminar la feria de food truck levanta «más sospechas» sobre lo ocurrido con el procedimiento.

Durante el balance de los dos años del mandato ha estado muy presente el momento de la ruptura de la coalición, cuando el PP «les echó» del Gobierno por querer reducir las ayudas a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con inmigrantes. Sobre esta cuestión, desde Vox se ironizaba con que ahora este asunto está en la agenda del PP como se está comentando con el próximo congreso nacional del partido de Alberto Núñez Feijóo, que llevará una ponencia sobre el futuro de las ayudas a la inmigración irregular. «Tendremos que preguntar ahora al PP si nos van a readmitir en el equipo de Gobierno», bromeaba el portavoz de la formación verde, que afirmaba que «el PP es un mundo complicado». Este supuesto cambio de opinión entre los 'populares' no debe entenderse como un «deseo de volver» al Gobierno con Cristina Ayala, explicó Martínez-Acitores a preguntas de los periodistas.

Tres de los cuatro concejales de Vox (además del portavoz estuvieron presentes, Raúl Martínez e Ignacio Peña) comparecieron juntos para hacer este balance de dos años de mandato y aprovecharon para reivindicar su papel en el equipo de Gobierno, durante los 17 meses de coalición, en los que, desde su punto de vista, influyeron las áreas de Seguridad Ciudadana, Comercio, Familia y Cultura, los que fueron sus ámbitos competenciales.

El portavoz destacó el trabajo de Vox en el equipo de Gobierno para aprobar las bonificaciones para familias numerosas en el Impuesto de Bienes Inmuebles.