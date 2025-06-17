El pequeño pueblo de Burgos que cada año se vuelca con su gran ‘Fin de Semana Solidario’

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Roa de Duero acoge un año más su 'Fin de Semana Solidario' de la mano de la entidad Red Solidaria Ribera. Será los días 28 y 29 de junio y cuenta con actividades para todos los gustos y todas las edades. La asociación nacía en 2018 de la mano de ocho amigos que decidieron liarse la manta a la cabeza y crear una entidad que pudiera ayudar a asociaciones de enfermedades raras.

Así lo explica Asier Linares, miembro de Red Solidaria Ribera, quien apunta que desde ese año, la asociación «ha logrado recaudar y repartir 100.000 euros, 28.000 de ellos el pasado año».

Cada año y al margen del 'Fin de Semana Solidario', la asociación desarrolla diversas actividades y acciones para recaudar fondos que luego reparte entre siete asociaciones. «Cinco de ellas son fijas y dos van variando cada año», apunta. En esta ocasión, la recaudación se destinará a ALEA, TNF, Fibrosis Quística Castilla y León, ELACyL Cris contra el Cáncer, Cruz Roja Roa y Salud Mental en Roa.

«Muchas de estas asociaciones están dedicadas a personas con enfermedades raras, que no son muy conocidas y creemos que las personas sanas tenemos una obligación: ayudar a quienes no lo están en lo que podamos», señaló Asier, al tiempo que apuntó que «el objetivo de la red es seguir creciendo para poder ayudar al mayor número de asociaciones posible».

Precisamente en el objetivo de ayudar, la entidad se encontró con el apoyo de Fundación Caja Rural. Así lo afirmó su presidente, Tomás Fisac. «Apoyamos y creemos en el desarrollo de los pueblos. Pueblos que no solo se miden por las infraestructuras y las cifras económicas, sino por la calidad humana de quienes los habitan y este es un ejemplo de calidad humana», aseveró.

Fisac añadió que «apoyar esta iniciativa es apostar por las personas, los valores que no unen y el futuro del medio rural, así como renovar el compromiso con la solidaridad y la vida de los pueblos». El evento es «una llamada a la acción, una demostración de que cada gesto cuenta y que la colaboración, empatía y generosidad construyen comunidades más fuertes y un futuro comprometido».

LAS ACTIVIDADES

A lo largo del fin de semana hará actividades para todas las edades. «Habrá talleres infantiles y para adolescentes y adultos, yoga y un vermut con batucada para amenizar la mañana», avanzó Asier. Por la tarde, tendrá lugar uno de los eventos más importantes de la cita: la cata solidaria en la que participan 42 bodegas de la Ribera del Duero. «Las 250 entradas se vendieron en tan solo tres días», añade.

Se suma a la cita el festival 'Enrédate y baila’ que «contará con actuaciones de varios grupos locales que de otra forma no podrían actuar ante público», apuntó el miembro de la entidad. Durará desde las 22.30 hasta que «el cuerpo aguante».

Ya el domingo habrá «una jornada de donación de sangre» y un «taller de teatro con una actriz local», así como risoterapia acuática. Por la tarde el Grupo de Teatro Raudense ofrecerá la obra ‘Los mosqueteros buscan a Dartagnan’. El fin de semana se cierra con un gran sorteo de productos de la tierra para la que se estarán vendiendo números a lo largo de los dos días.