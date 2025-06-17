Vox Burgos llevará al Pleno municipal el caso de las gastronetas del Paseo de la Isla

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

El caso de las gastronetas del Paseo de la Isla llegará al Pleno municipal y es que el grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Burgos pedirá en la sesión plenaria la creación de una comisión de investigación para «depurar responsabilidades sobre las supuestas irregularidades acaecidas en la adjudicación de este espacio por parte de Francisco Salvador, trabajador eventual del equipo de Gobierno».

Así lo señaló el portavoz de la formación, Fernando Martínez- Acitores, quien avanzó que a través de la proposición se pedirá «realizar una investigación exhaustiva, imparcial e independiente, asegurando que el proceso sea llevado a cabo con total objetividad» y «analizar las denuncias de presiones y determinar si se han vulnerado los principios de libre concurrencia».

Además, la formación exige «concretar y definir las funciones que tiene encomendadas el trabajador eventual del grupo municipal del PP» y la «asunción de responsabilidades más allá del cese de este trabajador eventual». A este tenor, Martínez- Acitores señaló que «cualquier otra persona implicada en el proceso, concejal o trabajador municipal, deberá responder por sus actos conforme a su nivel de participación y el perjuicio causado».

Para ello, «la comisión de investigación deberá determinar el grado de responsabilidades y establecer las medidas oportunas para garantizar que quienes hayan incurrido en irregularidades asuman las consecuencias correspondientes»

Al margen de este caso, Vox exigirá «investigar y determinar si se han producido hechos similares en otros procesos, en los que haya podido participar Francisco Salvador» y «garantizar que futuras convocatorias sean justas y transparentes, asegurando que las decisiones municipales se tomen con rigor y sin favoritismos, evitando que se repitan situaciones similares».

CORREDOR ATLÁNTICO

El Grupo Municipal de Vox también pedirá la reprobación del Comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, por «las declaraciones realizadas hace unos días despreciando el peso de la industria de Burgos como excusa para no reabrir el Tren Directo Madrid- Burgos».

Así lo apuntó el concejal Ignacio Peña quien recordó que «Burgos es la capital industrial de Castilla y León» y se preguntó si estas manifestaciones «son fruto de la ignorancia de Sebastián o son malintencionadas». Así, la formación pedirá en la sesión plenaria que «rectifique y que apueste por la reapertura del tren».