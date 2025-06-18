Dolor en este pequeño pueblo de Burgos: Se talan seis de sus diez robles centenarios

Adiós a los gigantes verdes. Tolbaños de Abajo llora la pérdida de seis de los diez robles centenarios que trataba de proteger desde hace un año. Y es que tras la comunicación, el pasado 9 de junio, del cierre de la carretera que une Tolbaños de Abajo y Tolbaños de Arriba, la plataforma ‘Salvemos a los Robles Centenarios de Tolbaños de Abajo’ ha anunciado que el pasado martes 17 de junio «han derribado los primeros robles centenarios sin que se haya recibido respuesta a las distintas reivindicaciones».

Dos vecinos junto a uno de los robles talados.ECB La tala La tala de más de mitad de los árboles se produce a un mes de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León haya citado el próximo 8 de julio a los técnicos de la Fundación Oxígeno que redactaron el informe en el que se planteaba un proyecto alternativo de carretera que evitaba la tala de la mayoría de los ejemplares. Además, la plataforma había sido contactada por un investigador del CSIC de Zaragoza, que está a la espera del permiso de la Junta de Castilla y León, «para estudiar los robles que pueden verse afectados».



Una máquina trabaja en la ampliación de la carretera.ECB Nueva concentración Por todo ello, la Plataforma volverá a concentrarse el jueves 19 de junio a partir de las 20 horas frente a la sede de la Diputación de Burgos para «seguir luchando por la defensa del patrimonio natural de la Sierra de la Demanda y que no continúen las obras en el tramo de la Dehesa de Tolbaños de Abajo hasta obtener el resultado del procedimiento judicial iniciado». Los miembros de la entidad reiteran que, de lo contrario, «se produciría una pérdida irreparable en el patrimonio natural de la Sierra de la Demanda y, por ende, de la provincia de Burgos».

Vecinos de fotografían junto a uno de los robles.ECB Así empezó todo La lucha de estos vecinos arrancaba el pasado año 2024. En abril de ese mismo año aparecían en varios robles marcas para su tala sin que se hubiera comunicado nada a las localidades. «Tampoco tenemos constancia de que se abriera un proceso de reclamaciones», apuntan desde la propia plataforma, que desde ese momento y de forma constante ha exigido que «las obras de la ampliación de la vía respeten el entorno natural», apuntó Diego Serrano, miembro de la plataforma, este periódico días antes de la tala.

Roble con una de las cruces colocada por los vecinos ya talado.ECB Obra necesaria pero no así «Estamos de acuerdo en que las obras de mejora son necesarias en esta carretera. Los vecinos llevamos reclamándolas desde hace años, pero también creemos que era importante buscar la manera de proteger todos los árboles centenarios que podamos», señalaba Serrano.

Roble talado.ECB Memoria vecinal A lo largo de estos más de doce meses, los vecinos a través de la plataforma han desarrollado diversas acciones de protesta y sensibilización. Entre ellas, han registrado una petición en change.org que ha logrado reunir más de 20.000 firmas. «Todos los que hemos tenido la suerte de disfrutar de este entorno medioambiental único y singular sabemos que es un privilegio y un regalo de la naturaleza que debemos proteger y cuidar», apuntó Serrano, al tiempo que señala que «se trata de parte de la herencia que nuestros antepasados nos legaron para que cuidáramos. Por esta dehesa pasearon los abuelos de nuestros abuelos».