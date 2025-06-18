Burgos saca a la venta una parcela de uso terciario que linda con el bulevar ferroviario

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El consejo de Urbanismo ha dado cuenta del inicio del procedimiento para vender una parcela de uso terciario, que podría acoger actividades comerciales, hoteleras u oficinas, en el sector de la antigua estación. Se trata de la parcela TE05 que tiene capacidad para construir planta baja, más dos alturas, con un aprovechamiento lucrativo de 5.600 metros cuadrados, según recoge la ficha de las características de este suelo.

El concejal del área, Juan Manuel Manso, concreta que se están ultimando los pliegos para sacar a contratación la venta de este espacio siguiendo los criterios de la ley de contratos de las administraciones públicas y reconoce que existe interés por este espacio concreto, que linda con el bulevar ferroviario, más adelante del Hangar en dirección Universidad de Burgos.

La parcela en cuestión, que es uno de los activos inmobiliarios adscritos al antiguo consorcio del desvío ferroviario, tiene una superficie de 2.196 metros cuadrados y el precio por el que saldrá a la venta es de un mínimo de 2.021.025 euros.

Los interesados deberán pujar al alza, partiendo de esta cantidad, una cifra que servirá para reducir la deuda que asumió el Ayuntamiento de Burgos tras la extinción de los consorcios, en este caso el de la variante ferroviaria.

La deuda de los extintos consorcios, el del desvío de ferrocarril y el de Villalonquéjar, de las que se hace cargo el Ayuntamiento de Burgos, asciende a casi 131 millones de euros, tras la amortización de 23 millones de euros tras el acuerdo al que se llegó el pasado 12 de junio en Junta de Gobierno.

La parte que se corresponde con el desvío ferroviario asciende a 108.677.720 euros, de los que 88.589.702 son del tramo A, es decir, la parte que no es sostenible, y otros 20.088.018 son del tramo B y, por tanto, cuya amortización está prevista cubrir con la venta de suelo.