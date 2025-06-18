Urbanismo prevé licitar la mejora del bulevar ‘low cost’ en verano

A partir de este cruce, a la altura de la calle Gumiel de Izán, el bulevar pasa de dos carriles de circulación (incluido el carril bus) a uno.SANTI OTERO

La Gerencia de Urbanismo confía en licitar las obras del tramo ‘low cost’ del bulevar, entre la calle Gumiel de Izán y la parcela de los antiguos depósitos de la CLH durante este verano, ya que quieren contar con ayuda de la Junta de Castilla y León para financiar parte esta obra. El presupuesto que se maneja es de 3,8 millones de euros y la participación de la administración regional rondará los 650.000 euros, como explicó el responsable político de esta área, Juan Manuel Manso.

Mientras se dan los pasos para aprobar y publicar los pliegos, el concejal de esta área ha explicado que en el consejo de administración se ha informado del procedimiento abierto para contratar la dirección de obra y la coordinación del plan de seguridad y salud para esta intervención por importe de 101.134 euros.

El plazo de ejecución de las actuaciones, que permitirán unir el tramo del bulevar que solo tiene un carril por sentido con el que está en obras ahora y que llega hasta el barrio del Pilar, es de 10 meses. La mejora urbanística permitirá que todo el bulevar disponga de carril bici.

Por otro lado, se ha dado el visto bueno definitivo, con el voto favorable de todos los grupos políticos, al plan parcial del sector S-16 San Isidro, que va desde las traseras de la antigua fábrica de Mifer hasta el camino de Valdechoque. Este sector venía dibujado en el Plan General de Ordenación Urbana de 2014 y para que el suelo afectado no decayera en la calificación de suelo rústico al haberse cumplido 10 años, se desarrolló la herramienta urbanística que diseña todo este espacio del término municipal.

Como señaló Manso, este sector podría acoger en el futuro entre 667 y 784 viviendas que se podrán desarrollar en bloques, pero también existe espacio para viviendas unifamiliares tanto adosadas como aisladas.

Se planea un aparcamiento en superficie para dar servicio al sector en una parcela dotacional, según incluye este plan parcial en el que apenas existe suelo municipal más allá del 10% de cesión obligatoria.

Por lo que respecta a la plaza de Santiago se ha dado cuenta de una resolución de Alcaldía para la supervisión de los trabajos de redacción de proyecto y dirección de obra de las obras de remodelación de esta zona.