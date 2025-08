El comercio ve unas rebajas mejores que las del año pasado, pero «ya no son lo que eran»

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El periodo de rebajas está permitiendo al comercio reducir el stock que las bajas ventas de la campaña han dejado, pero nada tienen que ver con los periodos de descuento de verano de antaño. La liberalización ha sido un cambio de las reglas de juego que se deja sentir en el almacén de los pequeños comercios. «Las rebajas son flojas desde la liberalización han perdido su fuerza, se vende sí, pero no como se vendía antiguamente», explica el técnico de la Asociación de Comerciantes de Gamonal Zona G, Borja García.

A pesar de esa tendencia generalizada de pérdida de un fenómeno que marcaba el inicio del verano y del nuevo año con colas en los centros comerciales, este año las rebajas han tenido un mejor comportamiento al menos en el centro. «Este año mejor que el anterior, especialmente esta semana se ha animado bastante aún queda agosto pero por el momento estamos solventando la campaña que, por la climatología, ha sido bastante floja», señala la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, Patricia Gil.

En agosto se inicia el momento de los descuentos al 50% con lo que «esperamos que el clima acompañe, y que se anime un poco más la temporada aunque la sensación general es que han ido mejor que el año pasado o igual es que, como la campaña ha sido mala, teníamos más género que se ha ido vendiendo», remarca Gil.

Y es que precisamente ese es el objetivo con el que nació en su momento los periodos de rebajas en enero, después de la campaña navideña, y en julio y agosto, antes del inicio del curso. «El sentido de estos periodos de descuento tenían que ver con el objetivo de vender lo que quedaba después de cada temporada para reducir el stock y comprar el género para la siguiente campaña, pero la liberalización ha dado al traste con este sistema que era el que se amoldaba mejor a los ritmos del pequeño comercio», sentencia García.

Con la libertad de fechas en los horarios de los descuentos se ha diluido esa sensación de oportunidad. «Ahora cualquiera puede presentar descuentos en forma de Días de Oro, Semana Fantástica o Mid Season que son aparentemente descuentos que benefician a las grandes cadenas y las franquicias más que al pequeño comerciante», explican desde Zona G. De ahí que el consumidor «viva en una especie de descuento permanente que, muchas veces, no es real pero que no genera la necesidad de esperar al periodo de rebajas».

Por contra, no todos los descuentos son tales. «Se ha detectado que en ocasiones se sube el precio de tal manera que te dicen que se aplica un descuento pero en realidad éste es el precio normal del artículo, es algo que se ha denunciado pero es complicado de comprobar en grandes cadenas y franquicias donde la relación entre comercio y consumidor es más anónimo, en cambio el comercio local no realiza esto porque conoce al comprador, le ve varias veces, conoce hasta a su familia, y la relación de confianza de un comercio local es su mayor tesoro y no lo puede perder».

En cuanto al stock, que desde la liberalización, no siempre se ha finiquitado en las rebajas, se opta por las ferias comerciales que volverá a ser conjunta entre las asociaciones de comerciantes de Zona G y Centro Burgos. «Es un tipo de práctica con el que el comercio suele agotar el stock pendiente», explica Borja García. Este año esperan que pueda organizarse en febrero o marzo.