Las víboras se van de excursión por la ciudad. Puedes encontrarlas donde menos te lo esperas

Las víboras en el casco urbano de la ciudad de Burgos son más habituales en espacios verdes. Está muy extendida su presencia en el entorno de Fuentes Blancas donde suelen salir en las horas principales de sol para encontrar alimento. Es el lugar desde el que llega un mayor número de mordeduras al servicio de Urgencias del HUBU que realiza un registro de los ofidios en el que registran el lugar, la edad del paciente y como se produjo este encuentro.

También aparecen de manera reiterada cada año por el Camino de Santiago. Raro es el año en el que el HUBU no atiende a algún ciudadano extranjero, peregrino, que se ha encontrado a estas vecinas por alguna de las etapas que discurren por la provincia. También son muy comunes los encuentros con personas que trabajan en el campo, en la huerta o el jardín que al poner la mano en recovecos se encuentran con la inesperada visitante.

Pero los Bomberos de Burgos han recibido avisos de lugares mucho mas urbanos e inesperados para un animal huidizo. Los paseos de la víbora por la ciudad de Burgos se han dado en parques de manera reiterada. Se atendió un requerimiento en el Parque Félix de la Fuente el año pasado o este año se han registrado varios avistamientos en la zona de la Antigua o en el parque de Buenavista. Estos dos últimos no han sido atendidos por efectivos del Parque. El año pasado también se encontró un ejemplar en una terraza de un establecimiento de Villalonquéjar, cercano a parcelas vacías. Años atrás eran muy frecuentes en solares del barrio de Cortes.

Sí se han registrado casos en los dos últimos años de recogida de víbora en lugares insospechados. En 2023 un vecino avisó de la presencia de una víbora en el foso del ascensor de su edificio. En esa ocasión el ejemplar, al que el ciudadano realizo una foto, se pudo esconder y escapó. «A veces acudimos pero el animal se escabulle y no lo encontramos», explican.

Otro caso es el del avistamiento de un ejemplar en la rueda de un vehículo que estaba aparcado en el garaje de un edificio de viviendas en la capital. Este caso se dio en octubre, cuando se supone que estas especies inician la hibernación pero que, como se ha demostrado en la atención de mordeduras en el HUBU, cada año se retrasa más. El alojarse en una rueda de un coche se ha dado en más de una ocasión.

El consejo si se encuentran con una víbora o serpiente siempre es el mismo. No cogerla, pero no siempre se cumple. Gran parte de las mordeduras que llegan al HUBU se producen en la mano. «Es un animal que solo muerde si se siente atacado, lo mejor es dejarla estar y avisar para su recogida porque así se retira del entorno urbano», aconsejan desde Bomberos. Estos son animales protegidos y está prohibido matarlos con lo que no se debe interactuar con el y, para evitar que siga por una zona urbana, es necesario llamar al 112 para su retirada por los Bomberos que cuentan con un protocolo especifico para hacerlo correctamente y sin riesgos.

En caso de mordedura se debe liberar la zona afectada retirando anillos, no se debe hacer torniquete ni chupar el veneno, lo mejor es limpiar la zona y acudir de manera inmediata al Urgencias del HUBU.