Los dinosaruios de Torrelara tendrán que esperar

Este año no hay excavaciones de dinosaurios en la comarca de la Demanda. Los trabajos se centran en restauración de materiales ahora que la ampliación del Museo de Dinosaurios de Salas cuenta con un almacén que alivia la necesidad de espacio para conservar las piezas, y el área de restauración está equipada para la intervención de restos fósiles. Torrelara, el yacimiento de dinosaurios que registra el inicio del Jurásico, tiene que esperar.

El año pasado ya se cerró Torrelara por falta de fondos. El yacimiento «salió adelante con recursos de la Fundación Dinosaurios a partir de subvenciones de la Diputación, pero lo tuvimos que dejar sin terminar, el proyecto se había hecho tan grande que no lo podíamos asumir», reconoce el director de la Fundación Dinosaurios de Castilla y León, Fidel Torcida.

La profundidad hacía complicado el trabajo con los medios disponibles. por un lado retirar y volver a colocar toneladas de tierra para abrir el yacimiento y taparlo después de la excavación. Una pared ya amplia obligaba a una estructura permanente que no se puede asumir. Por otro lado «de nada sirve si obtienes un material fósil que no puedes restaurar ni investigar, de nada sirve si no puede ser estudiado», lamentaba Torcida. Así que «optamos por taparlo y parar, lo que ya hemos sacado es fabuloso pero se ha hecho tan grande que no podemos abarcarla».

Financiación a largo plazo

De esta manera, reivindican que un yacimiento como este necesita financiación a largo plazo para poder rescatar todos sus tesoros. «Para volver necesitamos un proyecto a 10 ó 15 años para sacarlo adelante, y se encontrará, segurísimo, sorpresas muy gratificantes porque lo que hemos visto hasta ahora es increíble».

El terreno de Valdepalazuelos-Tenadas del Carrascal ha ofrecido más de 850 registros fósiles de diferentes especies. Restos de seis especies Terópodos (carnívoros) , fósiles de Tireóforos (dinosaurios con espinas y placas defensivas)s, húmeros de saurópodos gigantes y hasta una columna completa y en conexión anatómica. Todos ellos tienen una edad aproximada de 145 millones de años, es decir, son testigos del final del Jurásico una época con poco registro paleontológico en el país. Ahora, ante la falta de fondos y la disponibilidad de un nuevo almacén y espacio de restauración, han priorizado trabajar con el material ya expuesto que abrir nuevas excavaciones.