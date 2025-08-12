El Ayuntamiento de Burgos inicia la prórroga de la subvención a las ONG que trabajan con migrantes

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El Consejo de la Gerencia de Servicios Sociales cuyo «contenido tampoco es que fuera especialmente interesante» para la edil del PSOE, Sonia Rodríguez, si que ha sido un ejemplo de la nueva situación municipal. Por un lado se daba cuenta de los procesos normales de adjudicación de subvenciones a las entidades que trabajan con personas migrantes. Cuestión que generó polémica y fue la causa de ruptura del bipartito entre PP y Vox en el Ayuntamiento de Burgos. Y al mismo tiempo, la falta de mayoría, ha provocado que el PP se quedara solo en dos puntos que no han salido adelante por el voto en contra de Vox y PP. La nueva fuerza de mayorías que se emana de una ruptura que se gesto en noviembre del año pasado.

Entonces Vox pedía retirar la subvención a algunas de las ong que trabajan en la inserción de población inmigrante en Burgos. Tras romper el acuerdo, el PP quedó en solitario en el gobierno municipal pero con minoría. Pues bien, este programa de ayudas se mantiene en las mismas condiciones que estaba. «Se ha aprobado la justificación del 30% de lo que resta de 2024 y se ha procedido a dar cuenta de la prórroga de estos convenios», informó Del Campo.

De esta manera, se mantienen las ayudas a Accem, Burgos Acoge, Cáritas, Atalaya Intercultural y Codecyl. «Se prorrogará, en principio, con la misma cantidad», anunció la edil. En total 119.000 euros.

Por otro lado, se han aprobado la justificación del 30% y la prórroga de ayudas a la inserción laboral de Síndrome Down, Aransbur, Apacid, Autismo, Aspanias, Prosame Cruz Roja, Apace y Cecemfe. El mismo proceso se ha seguido con los convenios sobre drogodependencia de Cruz Roja y Proyecto Hombre. Se prorrogarán las aportaciones de cara al próximo ejercicio.

Además, el consejo ha aprobado dos nuevos convenios. Uno con el Consejo de la Juventud en materia de apoyo al emprendimiento y desarrollo de políticas de juventud y otro con Fundación Círculo para desarrollar un calendario de actividades en torno al Día Internacional de la Prevención del Suicidio y del Día de Salud Mental. «Durante septiembre y octubre habrá actividades como teatro, lectura de un manifiesto, presentación de un libro y otras actividades en torno a la prevención al suicidio que tiene mucho que ver con la soledad no deseada», remarcó Del Campo.

Por otro lado, hay dos prórrogas de servicios cuyo contrato a expirado cuyas facturas no se han aprobado por el voto en contra de Vox y PSOE. Han sido 168.000 euros para la empresa que presta el servicio de Comida a Domicilio y y 19.500 euros para el Servicio de Urgencia Social. Estas aprobaciones «tendrán que ir a la Junta de Gobierno Local», avanzó Del Campo.