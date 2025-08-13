Manso sobre la Zona de Bajas Emisiones: «Los burgaleses van a poder seguir circulando sin ningún problema»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

«Todos los burgaleses van a poder seguir circulando como lo hacían hasta ahora, sin ningún problema, independientemente del tipo de vehículo que tengan, al menos hasta febrero de 2017, sin ningún tipo de sanción». Con estas palabras se refería el alcalde en funciones, Juan Manuel Manso, a la entrada en funcionamiento de la Zona de Bajas Emisiones. De esta manera, transmitía «calma y tranquilidad» a los vecinos de la ciudad, si bien se mostraba crítico con la obligación de generar áreas con restricciones al tráfico, como una medida impulsada por el Gobierno central de Pedro Sánchez.

Desde su punto de vista, Burgos no necesita limitaciones a la circulación porque la calidad del aire es lo suficientemente buena. Además, aseguraba que espera que para 2027, cuando tenga que entrar en vigor el régimen sancionador, desaparezcan las zonas de bajas emisiones. Manso recordaba que hay multitud de sentencias que están echando para atrás los proyectos. «Está pasando por toda España y Francia que se están quitando estas Zonas de Bajas Emisiones, por tanto, ya veremos lo que pasa dentro de un año y medio», indicaba.

Por cierto, que en palabras del alcalde en funciones, no todo lo vinculado a la ZBE es negativo. Así, destacaba que los sistemas de control de tráfico que se han colocado en Burgos, son de última tecnología y, por tanto, al contar con más cámaras, «tenemos una ciudad más segura».

En esta línea, opinaba que puede tener su utilidad para controlar el tráfico, las emergencias o tener más información si sucede un accidente, en el punto que está vigilado con cámaras. «Quiero ver la parte buena de la inversión realizada», en los últimos meses, que ha supuesto 3,3 millones de euros, que tiene que abonar íntegramente el Ayuntamiento de Burgos, al perder los fondos europeos por el retraso en la implantación de las restricciones en Burgos.

Por cierto que Manso, recordó que la moratoria de 18 meses en la imposición de las multas, le va a costar a la ciudad 500.000 euros que el Gobierno central dejará de ingresar a la ciudad para bonificar el precio del trayecto en autobús urbano. Volvía a cargar, en sus reflexiones, contra Pedro Sánchez, a quien acusaba de querer multar ya a los burgaleses cuyos vehículos no tengan derecho a etiqueta medioambiental. Será el Ayuntamiento quien costeé esos 500.000 euros para que el precio del viaje en bus municipal se mantenga como está ahora, 0,24 euros.