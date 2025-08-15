'Altares'. La reivindicación de lo rural que puede verse en este pequeño pueblo de Burgos

Imagen de la exposición 'Altares' de Jorge García y Álex Heras que puede verse hasta este domingo en el Centro de Artes de Tardajas.ÁLEX HERAS

Hubo un tiempo en el que las mozas esperaban el día de la fiesta del pueblo con ansiedad. Era el momento de estrenar la que sería su ropa de domingo para todo ese año. Ese tiempo en el que se hacía de la necesidad virtud es el que busca elogiar Jorge García en ‘Altares’ una exposición multimedia en torno a la ropa, el upcycling y una reivindicación de lo rural.

En ‘Altares’ Jorge García y el fotógrafo Álex Heras recrean en el Centro de Arte y Exposiciones de Tardajos, una «casa abierta que es el eco de muchas otras, las de nuestras abuelas, las del pueblo que guardan aromas, texturas y recuerdos imborrables», remarca el autor que tiene como su musa a Carmen, su abuela, con la que mantiene una de las cuatro conversaciones grabadas sobre la diferente visión entre diferentes generaciones de las tradiciones, el ocio de nuestras abuelas (las partidas a la brisca) o la ropa de ayer y de hoy.

La muestra recorre las diferentes estancias de la casa de la abuela en el pueblo y se organiza en torno a tres colecciones principales. El principal es el upcycling, reciclaje creativo de prendas de vestir, con diseños de hoy a partir de retales de elementos que no podían faltar en las casas del pueblo. Tejidos tradicionales, «de calidad»; como colchas, toallas, cortinas, lámparas de araña que tienen una nueva vida. Se reutilizan para crear, con patrones contemporáneos, ropa de hoy modulable y personalizable. Son creaciones de moda masculina pero que también ayuda a reinterpretar la masculinidad a través de las prendas de vestir.

En total se han diseñado cinco piezas a partir de estos tejidos tradicionales en los que Carmen, su abuela, ha sido la musa de Jorge. En el vídeo ‘Hablando en el poyo’ él hace las preguntas hasta que ella le espeta a su nieto por qué se le ocurrió arreglar ropa con cosas viejas. «Me inspiré en tí, que eres mucho de reutilizar las cosas y pensé que se llegaría más en lo rural y en lo antiguo con lo que está en las casas, que siguen siendo buenos materiales, y que se han podido utilizar». Y el porqué «es mi manera de luchar contra el fast fashion, buscar moda nueva a través del textil grande que hay en los hogares». Esta conversación forma parte de la otra parte de la muestra, la multimedia y plástica a través de imágenes y audiovisualles realizados por Álex Heras. Una reivindicación de lo rural.

En la exposición se revela el altar con una muestra del archivo fotográfico del municipio que se entremezclan técnicas tradicionales como la cianotipia en las imágenes y el ganchillo como tejido creando cuatro conjuntos dedicados a los vecinos de Tardajos. Además, la muestra está formada por ‘Vía de pecados’, otra zona inspirada e la religión católica, en los Vía Crucis que se siguen celebrando en las zonas rurales de Burgos y se exponen cuatro piezas de esta colección.

Las creaciones de moda se entremezclan con accesorios de la casa de las abuelas, televisores de tubo, tapetes de ganchillo, sábanas colgadas a la fresca de la sala de exposiciones, cucharones y ristras de ajo. La esencia de lo rural convertido en exposición como un homenaje a la sabiduría popular que aprovechaba los recursos que tenían, buscando lo que se necesitaba sin despilfarrar ni comprar por comprar.

Una filosofía que queda marcada a fuego en cuatro vídeos donde jóvenes y abuelas de Tardajos conversan sobre las tradiciones, las partidas de brisca, con la gran revelación de los gestos y lo que significan, las familias de antaño y una forma de vida que, con la despoblación, se está perdiendo poco a poco. Un documento audiovisual que se puede visualizar en la exposición pero que también es accesible en la web jorgevarona.com. Además formará parte del archivo audiovisual de la sección de Patrimonio Inmaterial de la Diputación de Burgos. La instalación se puede ver hasta este domingo de 13 a 14.30 horas.