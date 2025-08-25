54 incendios de vegetación copan los avisos a los bomberos de Burgos durante el verano

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias primaverales seguidas por varias olas de calor prolongadas se revelan una "combinación perfecta" para disparar el riesgo de incendio en verano. Sin llegar a la triste situación que ha azotado en las últimas semanas diversos rincones del país, con un lamentable saldo de más de 400.000 hectáreas arrasadas, la ciudad de Burgos también ha comprobado los rigores de este peligroso 'cóctel'. Y es que los incendios de vegetación copan los avisos a los bomberos desde el pasado 1 de junio. Hasta 54 de un total de 122 actuaciones en este ámbito en el periodo referido respondían a fuegos de este tipo, el grueso en maleza, lo que supone un claro "repunte" de esta casuística en particular en comparación con años anteriores, según reconocía el propio jefe del servicio, Miguel Ángel Extremo.

Comparecía junto a la alcaldesa de la ciudad, Cristina Ayala, y el concejal responsable del área de Seguridad, Ángel Manzanedo, para dar cuenta de la actividad estival vinculada a los incendios al hilo, además, de la colaboración prestada por activos locales en los operativos de extinción de los fuegos cercanos en las provincias de Palencia y Zamora.

Respecto al balance, además de las actuaciones detalladas, los bomberos de la ciudad acudían a 19 incidentes en estructuras, tales como viviendas, garajes o sótanos, 26 en contenedores, uno en un transformador, varios en medios de transporte y dos en instalaciones industriales. Del reciente que acabó con la nave de Contenedores Burgaleses quiso hacer la regidora municipal especial mención, impactada por "el desolador" estado en el que había quedado el inmueble y "agradecida por el pundonor del empresario que, incluso con una edad más que cercana a la jubilación, va a invertir para poder seguir trabajando".

De vuelta a los incendios en vegetación, recordaba la primera edil que el momento más crítico se vivió en julio, al coincidir "varios incendios que consideramos que fueron incendios provocados en las inmediaciones del Castillo, en concreto en las Eras de San Francisco y en Felipe de Abajo, a los que se sumaron otros dos fuegos los primeros días de agosto en la Travesía de las Corazas y en Fuente Bermeja".

Dada esta circunstancia, el 4 de agosto comenzó a operar un dispositivo especial de vigilancia en este entorno que, como ya publicó este periódico, resultaba efectivo, pues desde su puesta en marcha "no se han vuelto a registrar incendios en la zona". Tras este éxito, el despliegue de agentes de Policía Local desde las 17 horas hasta la madrugada se va a mantener activo hasta el 8 de septiembre.

Sobre los fuegos en contendores, el segundo aviso más frecuente, Extremo explicó que no en todos los casos son intencionados, pues los hay también que comienzan por depositar, sobre todo en los meses de verano, restos de barbacoas sin apagar del todo. Son, no obstante, una minoría. "Por desgracia la mayoría son provocados. Eso es así año tras año, siempre hay alguien al que le gusta hacer fechorías y la lía", apuntaba el jefe del Cuerpo de Bomberos.

Ayala, por su parte, quiso aprovechar la ocasión para subrayar y alabar la profesionalidad del servicio. Como "una muestra más", la alcaldesa detalló las labores realizadas en Palencia y Zamora, donde acudían a petición de otras instituciones superadas por los acontecimientos.

"El día clave, quizá, fue el 17 de agosto. A partir de las llamadas del 112, pues, llegó una petición expresa para ayudar en la zona de Guardo. Personalmente, pude hablar con la presidenta de la Diputación de Palencia, que estaba enormemente preocupada por cómo estaban afectando los incendios a su provincia", explicaba la regidora. Dicho y hecho, apenas media hora después de la solicitud se formalizaba la autorización que permitía el desplazamiento de una dotación completa "formada por un mando, un conductor y cuatro bomberos, con su correspondiente camión autobomba y un 4x4". Un fuego en Marmellar demoró su partida.

"Durante los días siguientes, cada mañana salió una dotación de refresco que regresaba por la noche. En total, 22 de nuestros bomberos los que han trabajado en zonas de Palencia y de Zamora", destacaba Ayala, para considerar esta cooperación -que suponía un desembolso de 8.000 euros, abonados "con gusto"- un "enorme motivo de orgullo".

Extremo explicó que cuando el primer equipo de Burgos llegó a la zona de Guardo, la población ya había sido confinada debido a la gravedad del incendio. "Nos pusimos inmediatamente a disposición del jefe de extinción y nos asignaron una zona arbolada en el límite provincial con León y nuestra misión principal fue contener el avance del frente de fuego, codo con codo con compañeros de la Diputación de Valladolid y de la UME".

Si bien ese primer día desempeñaron sobre todo trabajo forestal, los posteriores se centraron en la contención en municipios, protegiendo los núcleos de población ante el temor de que el viento arrastrara las llamas a los pueblos. "A fin de cuentas, somos bomberos urbanos, y aunque tenemos la formación y el material, nuestra principal labor se centra en proteger núcleos de población, no tanto las zonas forestales. Para eso están los medios de la Junta de Castilla y León, especializados en ese tipo de incendios", aclaró.

Preguntado por la situación actual de la plantilla del servicio que encabeza, el jefe de bomberos indicó que están cubiertas 100 plazas de las 125 incorporadas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del Ayuntamiento. Señaló al hilo que el principal problema al que se enfrentan en la actualidad no tiene que ver con el número de efectivos de base, sino con los mandos intermedios, que es donde se concentran las vacantes, y avanzó que se priorizará la promoción a sargento, pues están previstas varias jubilaciones.