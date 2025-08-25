Vox Burgos califica al PP de «trilero y desleal» tras dar nuevos pasos con el túnel de la calle Santander

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«El PP es puro ‘trilerismo’ y pura traición». Así de contundente se mostró el portavoz del grupo municipal de Vox, Fernando Martínez- Acitores tras conocer que la Junta de Gobierno local aprobaba la pasada semana la redacción del proyecto del túnel de la calle Santander por dos millones de euros.

El concejal aseguró que «esta maniobra» de los populares «es un fraude de la palabra dada» y recordó que su formación apoyó la última modificación presupuestaria propuesta por el PP «siempre y cuando se retirara la redacción del proyecto», algo que «se aceptó».

Ahora, Martínez- Acitores asegura estar «triste, decepcionado e indignado» con un equipo de Gobierno «formado por personas desleales», que «no merecen gobernar» y a quienes «no les importa la ciudadanía».

Ante «estas mañas», el portavoz de Vox señala que el equipo de Gobierno «nos obliga a ponernos totalmente en contra de este proyecto». Una postura de rechazo que, asevera el edil, «también comparten algunos altos cargos del PP». Y es que el concejal aseguró que «miembros importantes de la formación popular nos han asegurado estar en contra del proyecto y han señalado que somos su única esperanza para que no se lleve a cabo».

«Nos toman por tontos», afirmó Martínez- Acitores, e invitó a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, a «ser valiente» y «someter el proyecto a referéndum para conocer cuál es la opinión de la ciudadanía».

El portavoz de Vox también se preguntó «qué ha pasado para que la redacción de un proyecto que iba a tener un coste de 1,3 millones de euros ahora ascienda a 2 millones de euros» y criticó que la aprobación del que el PP considera «el proyecto más importante de su mandato» se haga «con carácter de urgencia y fuera del orden del día de la Junta de Gobierno» y que «después no se dé ningún tipo de explicación informando de la cuestión a través de una nota de prensa».

«Es impresionante el autoritarismo que está demostrando en el equipo de Gobierno en sus acciones», reprochó el edil de Vox al PP, al tiempo que recordó una vez más que «la alcaldesa de Burgos lo es gracias al apoyo de Vox».

Así las cosas, el edil señala que su formación «siempre ha tratado de apoyar lo que consideramos bueno para la ciudad, siendo fiscalizadores de la acción de Gobierno, pero también muy propositivos» y esto «nos parece indignante» a la par que «decepcionante porque Ayala no está cumpliendo su palabra».

Obras estadio municipal de El Plantío

Por otra parte, y preguntado por las obras de rehabilitación del estadio municipal de El Plantío, Martínez-Acitores señaló que «si bien el planteamiento del club de crear un estadio para 19.500 espectadores es muy ambicioso» y tal vez «se pueda apostar por algo intermedio», es «muy importante» que «tanto el Ayuntamiento como el club lleguen a un acuerdo y busquen puntos de consenso para ir de la mano».