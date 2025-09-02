La soledad protagoniza la III edición de ‘Diálogos sobre Suicidio y Salud Mental’

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Reflexionar sobre la influencia de la soledad en nuestras vidas. Ese es el objetivo de la tercera edición de ‘Diálogos sobre Suicidio y Salud Mental’ que desarrollan el Ayuntamiento de Burgos a través de la Concejalía de la Juventud, la Fundación Círculo y el Grupo de Apoyo a la Prevención del Suicidio (Apresuic).

«La soledad es una condición que va más allá del estado emocional, ya que se ha convertido, en algunos casos, en un estado que marca la vida de muchas personas, independientemente de su edad y situación», apunta el doctor Juan Francisco Lorenzo, miembro de la asociación.

El facultativo fue el encargado de dar lectura al manifiesto que abre el programa de actividades que continúa a lo largo del mes de septiembre y octubre. Lo hizo después de que Silvia Arribas, gestora cultural de la Fundación Círculo, destacara la «responsabilidad con la que se tratara este tema a lo largo del ciclo gracias al apoyo de la literatura, el teatro y el cine documental».

La programación continuará el 9 de septiembre a las 20 horas en el Salón de Actos de Plaza de España de Fundación Círculo, con un encuentro titulado ‘Amor y soledad en el siglo XXI’ en el que participarán los escritores Marta Jiménez Serrano y Juan Gómez Bárcena, con la moderación de la periodista Eneka Moreno.

Así lo avanzó la presidenta de Servicios Sociales, Milagros del Campo. «El martes 23 de septiembre, en el auditorio elcírculo, se estrenará el documental ‘Por donde entra la luz. Testimonios de soledad’ realizado por Agencia Rives en colaboración con Apresuic».

Se trata de un trabajo original que muestra, a través de catorce testimonios inéditos, la soledad en la vida diaria de Burgos. Tras la proyección tendrá lugar un coloquio moderado por Rosalía Santaolalla, con la intervención de María Estébanez y María Zubelzu, directoras del documental, y los protagonistas.

Finalmente, el 2 de octubre a las 19.30 horas en el auditorio elcírculo, tendrá lugar la obra de teatro ‘Peleles’, una obra original de La Berrea Teatro, dirigida por Laura Lázaro. Esta obra, que mezcla comedia y drama, reflexiona sobre la soledad y la precarización que sufre la juventud en esta sociedad dominada por la rapidez y el consumo. Al finalizar tendrá lugar un coloquio sobre la soledad.

Todas las actividades son gratuitas hasta completar aforo.