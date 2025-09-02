Cultura en el Fórum Evolución: 37 espectáculos para todos los públicos y 46.000 entradas a la venta

El cantante Miguel Ríos durante el concierto que ha ofrecido esta noche en el WiZink Center de Madrid.EFE

Treinta y siete actividades con un total de cuarenta y dos pases. Ese es el volumen de actividad que acogerá el Fórum Evolución a lo largo de último cuatrimestre del año. En total se pondrán a la venta 46.000 entradas. «Un nuevo récord para el espacio», tal y como señaló la presidenta de la Sociedad de Promoción ProBur, Andrea Ballesteros. «El número de entradas supone un nuevo crecimiento respecto a años anteriores, con un incremento del 15% sobre el mismo periodo de 2024 y de más del 60% en comparación con 2023», aseveró.

Ballesteros señaló que se trata de una programación «variada 2 y «para todos los públicos». Así, el Fórum Evolución «recibirá a figuras como Miguel Ríos, Sara Baras, Andy y Lucas, Los Secretos, Camela, Valeria Castro, Sole Giménez o Mikel Erentxun», junto a espectáculos como la ópera La Traviata, los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Burgos, el ciclo Burgos en Cámara de la Sociedad Filarmónica o la Film Symphony Orchestra». Tampoco faltarán «citas clásicas como la Gala Strauss & Kreisler, el Mississippi Gospel Choir, ballets como 'El Lago de los cisnes' y 'El Cascanueces'», añadió.

La programación también «incorpora también propuestas familiares con 'La Bella y la Bestia', 'Cantajuegos', el Gran Circo Acrobático Chino o la Gala Internacional de Magia de la Fundación Caja de Burgos». Se suman a la propuesta cultural otros formatos como el musical 'Romeo y Julieta', el tributo a Whitney Houston, el espectáculo Teatro de Campeones o la propuesta de folclore tradicional Tierras del Cid.

La responsable de ProBurgos recordó que «la programación cultural del Fórum de este cuatrimestre no implica gasto municipal», ya que «los costes son asumidos por las promotoras de los conciertos y espectáculos». De esta manera, «solo en este cuatrimestre, la actividad cultural generará al Fórum y a la Sociedad de Promoción unos ingresos directos cercanos a los 250.000 euros».

La mayor parte de la programación tendrá lugar en el auditorio principal, aunque algunas actividades se celebrarán en la sala de congresos, con capacidad para 470 personas, debido a la alta ocupación de fines de semana.

Industria

A la programación cultural se suma este cuatrimestre una nueva propuesta de Burgos Industria, «un espacio concebido como un recorrido por la historia industrial y empresarial de la ciudad y como punto de encuentro para reflexionar sobre su presente y futuro».

Desde septiembre y hasta diciembre tendrá lugar una nueva edición de ‘Los Jueves de la Industria’. «Volverán a celebrarse las conferencias semanales todos los jueves a las 19 horas, que contarán con la participación de directivos y responsables de diferentes sectores industriales de Burgos». Se trata de una acción que busca «reforzar su papel como foro de diálogo, conocimiento y proyección de la capacidad productiva de la ciudad», añadió la popular-

Actividad congresual

De forma paralela, el área congresual del Fórum Evolución «tiene previstas cerca de 30 actividades, entre congresos, reuniones empresariales, ferias y convenciones», aseveró Ballesteros, quien destacó entre las principales citas «el Congreso de la Sociedad Norte de Angiología y Cirugía Vascular, que reunirá a unos 200 especialistas a finales de septiembre y el Congreso Internacional sobre el Cid, con 150 participantes».

También se celebrará el Congreso FECOR de Profesionales de Corredores y Corredurías de Seguros de España, con medio millar de asistentes y las Jornadas Nacionales de la Sociedad Española de Salud Ambiental, que contarán con 300 congresistas.

La gran cita del trimestre «será el Congreso de la Empresa Familiar, que congregará a 600 participantes en octubre, mes en el que también se desarrollará la Convención Nacional LARES, con 120 asistentes».

Ya en noviembre, el Fórum acogerá las XV Jornadas CGPJ y COACYLE, con 300 participantes y las Jornadas Internacionales de Medicina de Urgencias y Emergencias, que reunirán a más de 700 congresistas.

Con esta programación, «el Fórum se erige como el gran motor de la ciudad y un espacio de referencia tanto para la proyección de la ciudad como para lograr ser Capital Europea de la cultura 2031» y «refuerza la posición de Burgos como ciudad cultural e industrial de referencia».

Nuevo díptico

Con el objetivo de que toda la programación sea accesible a todos los ciudadanos, se han editado 15.000 folletos con toda la programación que «se distribuirá por bares, restaurantes, hoteles, centros cívicos, bibliotecas y comercios de la ciudad», afirmó Ballesteros.