La Universidad de Burgos da la bienvenida a 178 estudiantes internacionales de 18 países

La Universidad de Burgos ha dado la bienvenida a los estudiantes internacionales que cursarán parte de sus estudios en la institución durante el primer semestre del curso académico 2025-2026. El encuentro, presidido por la vicerrectora de Internacionalización, Cooperación y Alianzas Estratégicas, Ileana María Greca Dufranc, tuvo lugar en el Paraninfo, donde también se celebró una charla de orientación a cargo del Servicio de Relaciones Internacionales y una presentación de las distintas asociaciones universitarias.

En total son 178 los estudiantes, procedentes de 18 países, que estudiarán en la UBU durante el primer semestre, de ellos 39 lo harán el curso completo. Por origen destaca el alumnado procedente de México (49), Italia (48), China (14), Estados Unidos (17), Francia (9), Corea del Sur (9), Alemania (6) y Portugal (6).

Durante su intervención, Ileana Greca subrayó el valor formativo y personal de una estancia internacional, «es más que una experiencia académica: permite conocer otras culturas, ganar perspectivas y generar recuerdos para toda la vida. Estos meses ampliarán vuestros horizontes y comprensión del mundo”. También puso de relieve la calidad de la educación impartida en la UBU y la rica vida académica, animando al nuevo alumnado a participar en actividades culturales y deportivas y a asumir como propio el compromiso de la institución con la sostenibilidad. Además, destacó la idoneidad de la ciudad de Burgos «queremos que participéis en todo lo que la Universidad y la ciudad os ofrecen. Burgos es una ciudad rica en historia, segura, acogedora y perfecta para vivir esta experiencia internacional».

Por su parte, la vicerrectora de Estudiantes, Sara Gutiérrez, traslado la implicación de la UBU con la integración del alumnado internacional y los servicios de apoyo disponibles. «La Universidad de Burgos dispone diferentes servicios a vuestra disposición, asociaciones estudiantiles, un reglamento de convivencia, un servicio de atención psicológica… todo lo necesario para garantizar que vuestra estancia sea positiva y enriquecedora. Queremos que os sintáis parte de esta comunidad desde el primer día». También adelantó la celebración, el próximo 26 de septiembre, de una fiesta para el nuevo alumnado en el Hospital del Rey, con música y diferentes actividades, que supondrá una oportunidad de disfrutar y conocer a los que serán sus compañeros, «os animo a permanecer con los ojos abiertos y a dispuestos a conectar con las personas para tener una experiencia más positiva aún», concluyó.

El programa de bienvenida incluye además una presentación de las actividades culturales y deportivas de la UBU, seguida de una visita guiada a las instalaciones universitarias y a la ciudad de Burgos. El fin de semana el alumnado podrá participar en una excursión a Segovia, organizada en colaboración con las asociaciones ESN Burgos y AEGEE Burgos.