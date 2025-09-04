El PSOE propondrá en el Pleno tomar medidas para atajar la soledad no deseada entre los burgaleses

El Colegio Oficial de Psicólogos habla de la influencia de la soledad en los mayoresTomás Alonso

Publicado por Virginia Martín Burgos

Instar al equipo de Gobierno a que tome medidas para atajar la soledad no deseada. Ese es el objetivo de la proposición que el PSOE llevará al Pleno municipal. «La soledad es una situación más que visible en la etapa del envejecimiento», y es que como subraya el concejal José María Romo, «se ha convertido en uno de los principales desafíos tanto de la sociedad presente como lo va a ser de forma creciente en el futuro».

«Un 13,4% de la población se encuentra en situación de soledad no deseada; un porcentaje que se incrementa hasta el 23% en personas con algún tipo de discapacidad congénita o adquirida», aseveró.

Todo ello sin olvidar que «el coste anual de la soledad no deseada en España se ha calculado en 14 millones de euros, tal y como se puede ver en una encuesta realizada por la Fundación Once para la empresa Nextur».

Esta situación «no se está abordando por parte del PP en el Ayuntamiento de Burgos», y es que, como apunta Romo, «los responsables políticos asumen los programas que les vienen impuestos desde la Junta de Castilla y León sin adaptar los recursos necesarios, sin establecer objetivos y sin medir cómo se van haciendo las cosas como medio para una mejora continua, y eso tiene que ver directamente con la política de calidad del Partido Popular ausente hasta el día de hoy, puesto que acaban de dar el primer paso nombrando a un director para esta área».

Por lo tanto, el PSOE le pedirá a la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que «acepte la proposición y no permita que el abordaje de la soledad no deseada se quede empantanado y sin una utilidad real».

Para los socialistas, «la clave del éxito de este programa está en la coordinación de unas cuantas instituciones importantes, para lo cual el Ayuntamiento debe tomar un papel activo de liderazgo», así como «aumentar las posibilidades de interacción social y a dar un entrenamiento sociocognitivo a las personas para que tengan más resistencia a y puedan afrontar mejor el problema de soledad y puedan llegar a resolverlo con sus propios recursos», concluye Romo.

Así, los socialistas proponen que «el Ayuntamiento de Burgos fije objetivos que guíen sus actuaciones en 2026, en relación con las situaciones detectadas frente a la incidencia del problema, en las distintas zonas de la ciudad».

Que «el Ayuntamiento instaure un sistema de información destinado a la mejora continua del proyecto señalando la situación de las personas afectadas, en relación con el núcleo familiar, el contexto de problema y su grado, medidas a adoptadas para paliar o subsanarlo y medir el impacto de las medidas aplicadas».

Además, «el Ayuntamiento de Burgos deberá asignar los recursos precisos a la Gerencia de Servicios Sociales para tomar la iniciativa en el abordaje de este problema de creciente incidencia y prevalencia entre los vecinos».