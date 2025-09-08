Incertidumbre en el equipo docente ante el inicio del curso en la Escuela Municipal de Música

Cartel de protesta que denuncia la situación de los profesores de la Escuela Municipal de Música en el acceso de la sede de Gamonal.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Cuando las familias están inmersas en la vorágine del comienzo del curso escolar y buscando actividades extraescolares para los menores, el equipo docente de la Escuela Municipal de Música ha expresado su preocupación ante la "falta de información clara y oficial sobre el futuro inmediato de este servicio".

Según indican desde el sindicato CGT, "hasta la fecha no disponen de una comunicación sobre la fecha de comienzo del curso, los horarios y el proceso y plazos para la apertura de nuevas matrículas".

Desde las familias de los escolares apuntados en estos cursos también se ha dejado ver esta incertidumbre por la confusión que se ha generado en relación con el nuevo año académico. Y, por este motivo, el equipo docente aclara que actualmente no hay ningún paro ni huelga que justifique la falta de actividad en estos días de septiembre. Según aseguran en un comunicado que ha llegado a los medios de comunicación, la raíz del problema está en "la falta de gestión, el vencimiento del contrato vigente y la ausencia de un nuevo pliego que garantice la continuidad del servicio".

A este respecto, la presidenta de la Gerencia de Cultura y Turismo, Andrea Ballesteros, recuerda que el pasado agosto en Junta de Gobierno se dictaminó la continuidad del servicio hasta que no se terminen los trámites para sacar un nuevo concurso de gestión del servicio. Por tanto, es la misma empresa, que ha ganado ya dos adjudicaciones, la que debe hacerse cargo del nuevo curso a través de una prórroga. Este dictamen ya fue enviado a la empresa Pablo Abad S.L. y no se ha recibido ninguna comunicación haciendo referencia a que no exista acuerdo, explica la popular.

Ballesteros asegura que es la empresa la que debe informar al equipo docente, así como al alumnado, sobre todos los pormenores del nuevo curso para la temporada 2025/2026. En cuanto a los pliegos para sacar adelante un nuevo contrato de gestión de la Escuela Municipal de Música, indica que están redactados a la espera del visto bueno de la asesoría jurídica.

"A día de hoy, no sabemos qué ocurrirá con el servicio en las próximas semanas. Lo que sí podemos afirmar es que, desde el equipo docente, seguimos comprometidos con el proyecto educativo y con la Escuela Municipal, y queremos seguir desarrollando nuestra labor con la profesionalidad de siempre, en condiciones justas y dignas", continúa el comunicado de CGT, que añade que, a pesar de que la situación laboral sigue sin resolverse, los paros están suspendidos.

Las reivindicaciones laborales del profesorado comenzaban a finales del pasado curso, en el que alrededor de 750 alumnos acudían a clase de forma periódica. La protesta se centraba en «la imposibilidad de alcanzar un acuerdo en su Pacto Laboral de Mejoras con la empresa concesionaria del servicio y la situación de detrimento del propio centro, cuya responsabilidad es del Ayuntamiento de Burgos». El equipo docente denunciaba la precariedad de los contratos parciales y las retribuciones próximas al salario mínimo interprofesional (SMI).

El segundo contrato adjudicado a Pablo Abad S.L. se firmó en 2020, bajo mandato socialista, por dos años, con posibilidad de prorrogarlo otros tres.

Cabe recordar que una de las quejas de los docentes en huelga es, precisamente, el «atroz recorte que han sufrido, pues desde 2012 la inversión del Ayuntamiento en la Escuela Municipal de Burgos ha sido drásticamente reducida». Se fijó un presupuesto base de licitación del contrato para la gestión de este servicio de 82.333 euros anuales, que en el pliego de 2015 pasaban a 60.000 euros al año y en 2020 a 55.000. Y se acabó adjudicando por los 48.400 euros actuales.