El PP vuelve a pedir al Burgos CF el proyecto de ampliación del Plantío

Figoli camina por el estadio municipal de El Plantío tras la rueda de prensa.TOMAS ALONSO

Publicado por Virginia Martín Burgos

Ante la propuesta del grupo municipal del PSOE sobre generar una nueva concesión demanial para El Plantío donde se aborde una reforma integral del estadio municipal, y que el equipo de Gobierno tome un acuerdo con el Burgos CF, la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, reiteró que «como equipo de Gobierno seguimos pidiendo el proyecto de ampliación del club» y «a partir de ahí podremos hablar de nuevos escenarios.

La popular aseguró que «antes de hablar de cualquier escenario de apoyo, es necesario que conozcamos en qué consiste el proyecto del club» y «a partir de ahí podremos hacer una oferta en consecuencia».

Una oferta que «siempre será la mejor oferta para el club y para los aficionados», pero «sobre todo para el Ayuntamiento de Burgos», tal y como apuntó la alcaldesa en su visita a las obras de mejora de la red de saneamiento y abastecimiento de la Barriada Inmaculada.