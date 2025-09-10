El PSOE critica al PP que «no ha hecho nada» en los distritos desde su llegada al Gobierno

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«No se ha hecho nada». Ese es el balance que la concejal del PSOE, Virginia Escudero, hace de la labor del equipo de Gobierno en los distritos. «Vamos a la retranca en este tema y el PP ha dejado claro estos dos años y medio que no le gusta la participación ni le interesa las necesidades de los barrios».

La socialista asegura que «al equipo de Gobierno les gusta más la fiesta y las palmas y aparentar que hacen algo en los barrios cuando la realidad es que no le importa lo que necesitan».

Y es que, tal y como señala la formación, «salvo el carril bici de la calle Constitución, obra que además acumula un importante retraso, el Partido Popular no ha hecho ningún proyecto de los reclamados por los distritos» y «creemos que en lo que queda de mandato no se hará nada».

Así las cosas, la edil hizo un repaso por algunos de los proyectos «más pedidos por los distritos». En el distrito Este «se planteó una mejora de la avenida Derechos Humanos mediante urbanismo táctico para el que los socialistas dejamos un proyecto al respecto». Un proyecto que «el concejal de Urbanismo ha decidido que no es válido y que no está bien» por lo que «se hará un nuevo proyecto, lo que supone más dinero y más tiempo».

En el distrito Centro Norte, «los vecinos pidieron una mejora en la zona y el PSOE dejó una partida para la rehabilitación de la plaza d e los Castaños». Otra intervención que «Manso ya ha asegurado que no se va a desarrollar de momento».

«Tampoco hay movimiento en el distrito Sur», apunta. «Se pidió una rehabilitación de la calle Frías y si bien se acaba se redacta un proyecto, no sabemos nada». En el caso del distrito Oeste, «se planteó cubrir el patio de la biblioteca de San Agustín y los vecinos solicitaron la reparación del tejado del centro social de San Juan Bautista, pero no se ha hecho nada».

Ya en el distrito periférico, los vecinos «siguen solicitando más inversiones», apuntó la concejal socialista, quien puso de manifiesto que «el centro social de Cótar está listo desde hace semanas para su uso y no se pone en funcionamiento». ¿El motivo? «Que no encuentran las llaves».

«Estamos cansados de decir que los distritos no funcionan» y que «necesitan una planificación estratégica», aseveró Escudero, al tiempo que añadió que «estamos a la espera de conocer el borrador del nuevo reglamento para hacer nuestras aportaciones».

Además, la concejal volvió a recordar que «los barrios siguen sin tener concedidas las subvenciones para las fiestas de 2025». Los barrios «están preocupados por esta situación porque están teniendo que pagar de sus bolsillos los festejos».

Así, la socialista pidió al nuevo responsable del área de Distritos, José Antonio López, que «esté presente» y que «tenga compromiso, no como en su etapa de responsable de Movilidad».