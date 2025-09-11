Hernando, abierto a turnarse al frente de FAE con San Millán

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Andrés Hernando estaría abierto a turnarse al frente de FAE con Ignacio San Millán. "Cabe todo", asegura, tajante, preguntado por la posibilidad de repartir la presidencia de la patronal en sendos mandatos de dos años. Y es que reconoce que, asumido por ambas partes que lo "fundamental" es el "programa" y puede configurarse en común -aunque presume de que el que propone su candidatura es "muy potente" y "lo que Burgos merece"-, el principal "reto", entendido como escollo para un posible consenso, es quién de los dos empresarios toma el mando.

A su juicio, San Millán juega con cierta desventaja, pues "todos tenemos una trayectoria que nos marca y no se puede cambiar de piel tan rápidamente", asegura, en clara referencia -aunque no expresa- a la presencia de su oponente en la directiva actual encabezada por Miguel Ángel Benavente.

En todo caso, Hernando destaca que ambos candidatos "somos gente dialogante, gente que trabaja por hacer las cosas mejor y, evidentemente, estamos analizando la situación" e insiste en que el primer paso es "hablar del programa". "Teniendo clara que esta es la prioridad, todo lo demás sobra. Espero que avancemos pronto en saber cómo lo vamos a gestionar", añade.

El CEO de Hiperbaric entiende que la retirada de la carrera por liderar FAE del todavía presidente ha contribuido a rebajar la crispación. "En el momento que ya se quedó claro que San Millán se presentaba, inmediatamente le ofrecí trabajar juntos", recuerda, aunque rechaza que la competición tenga un componente negativo.

"Tampoco hay que rasgarse las vestiduras porque se confronten opiniones, porque al fin y al cabo podemos pensar diferente, no tiene por qué ser un pensamiento monolítico, que eso no aporta nada. Eso sí, las diferentes opiniones tienen que dar con la forma de entenderse y de sacar adelante un proyecto", apostilla.

El próximo encuentro oficial entre los dos candidatos será el lunes. Sin embargo, Andrés Hernado avisa que hasta ese momento "hay muchas horas para trabajar" en pro de un acuerdo.