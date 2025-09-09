San Millán (candidato a liderar la FAE): «Ya que he dado el paso me gustaría ser presidente»

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Paso al frente dado. Ignacio San Millán registró formalmente su candidatura a la presidencia de la Confederación de Asociaciones Empresariales (FAE) con la mente abierta a dialogar con la propuesta de Andrés Hernando que este lunes le ofrecía conformar una lista de integración. Pero, a la vez, dispuesto a llegar a las urnas, en unas elecciones convocadas para el 19 de septiembre, ya que, según dijo: «si he tomado esta decisión, me gustaría ser presidente».

Los próximos días serán decisivos para conocer los derroteros hacia los que caminan los dos candidatos que a estas alturas del proceso, este martes acaba el plazo de inscripción a las 13.30 horas, se han presentado públicamente a liderar la patronal.

De esta manera, se anuncian conversaciones entre ambos, un camino que estaba vedado y que se ha abierto tras la renuncia de Miguel Ángel Benavente a plantear competencia directa, ya que el viernes anunciaba que no se presentaría.

Ignacio San Millán, al frente de la empresa logística Asercomex, explicaba que «una tercera persona», vinculada a la candidatura de Hernando, le ha llamado para ver si podían reunirse para buscar una candidatura de consenso. La respuesta ha sido positiva. «Las puertas de mi casa están abiertas para ver si nos podemos reunir cuanto antes para buscar soluciones a este tema», explicaba el nuevo candidato y actual tesorero del en la directiva de FAE.

San Millán no pone líneas rojas sobre las cuestiones a tratar con la 'competencia' por el bien de las asociaciones empresariales a las que representa FAE, ya que la imagen que se estaba dando de 'guerra' abierta y de intercambio de acusaciones, no estaba gustando entre el empresariado de la provincia burgalesa.

La idea de San Millán era también mantener una reunión con Andrés Hernando, una vez dado el paso de presentarse formalmente, por tanto, el empresario agradeció el ofrecimiento realizado por la otra candidatura. Sobre la mesa hay cuestiones como si ambos competidores podrían repartirse el mandato o bien compartir funciones, todo está abierto. «Si hay un acuerdo mejor para la confederación, pero no critico que haya elecciones en el caso de que no nos llegásemos a entender, que será muy difícil porque vamos a poner todos de nuestra parte», manifestó a preguntas de la prensa.