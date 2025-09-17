«La grieta que hay en FAE nace de la inercia, de la falta de un plan estratégico ambicioso y de cierto ensimismamiento»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Es consciente del «ruido» que se ha generado a lo largo de este verano y asume la parte que le toca. Lejos de morderse la lengua, Andrés Hernando mantuvo una ardua disputa dialéctica con su otrora rival en las elecciones de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Miguel Ángel Benavente. Ahora, afronta la recta final de la campaña con tranquilidad y «mucha ilusión». Confía en sus posibilidades de cara a este viernes y cuenta con importantes apoyos. Además, sigue tendiendo la mano al otro candidato, Ignacio San Millán, para «integrar proyectos y visiones». Pero se desmarca, «con todo el respeto», de la línea continuista que a su juicio pretende afianzarse en la patronal. Y defiende, como viene haciendo desde antes incluso de iniciar la campaña, un nuevo modelo de gestión ante la «desconexión» que percibe «entre el Comité Ejecutivo y una parte muy importante de sus asociados».

Pregunta. Venimos de una campaña inédita y convulsa, con dardos cruzados y giros de guion. ¿Cómo afronta la recta final?

Respuesta. Estoy tranquilo. Con energía y mucha ilusión. Cuando decidí presentarme, después de los Premios FAE de Oro 2025, no pensé que las cosas se pondrían así. Entiendo que desde fuera se vea el ruido, pero lo que yo percibo cada día, al hablar con empresarios, es una corriente de ganas de cambio. Afronto esta recta final centrado en eso, en el proyecto, en explicar nuestra visión de futuro.

P. Su equipo y el de Ignacio San Millán no han cerrado, que se sepa, la vía negociadora. ¿Ve factible un acuerdo in extremis para turnarse en la presidencia pese a la negativa -por activa y por pasiva- de la otra parte?

R. Mi mano siempre ha estado tendida para integrar proyectos y visiones. Pero para integrar hay que compartir diagnóstico. FAE necesita un liderazgo claro, estrategia y un equipo cohesionado para salir de la inercia. La candidatura que encabeza Ignacio San Millán es, con todo el respeto, la continuación del modelo de Miguel Ángel Benavente. Y ese modelo es el que, en mi opinión, ha llevado a FAE a la situación actual.

P. Cuando presentó su precandidatura, exhibió músculo al mostrar públicamente el apoyo que le brindan la Federación de Comercio y de la Asociación de Empresarios de Villalonquéjar. ¿Qué alicientes ofrece su proyecto para sumar estos y otros respaldos de cara a las elecciones?

R. Mi proyecto es el proyecto de mucha gente, y sobre todo ofrece una estrategia a largo plazo, clara y compartida, y un talante abierto y negociador con un liderazgo sin personalismos.

«La gravedad ha estado en las irregularidades que ha habido en el censo electoral de FAE que tenemos demostradas»

P. La alcaldesa, Cristina Ayala, asistió a aquella presentación. También cargos relevantes de la Diputación. ¿Se siente políticamente respaldado?

R. Agradezco el respeto institucional que mostraron con su presencia. También estuvieron los sindicatos y entidades del tercer sector. Pero seré muy claro: mi verdadero respaldo, el que me impulsa, es el de los empresarios y autónomos de Burgos que me paran por la calle o me llaman para darme su apoyo.

P. Ese mismo día, lamentó que FAE esté «rota» y abogaba por «recomponerla». ¿Cuándo empezó a abrirse esa grieta y por qué no ha sido posible cerrarla?

R. FAE ha sufrido una desconexión. Una desconexión entre el Comité Ejecutivo y una parte muy importante de sus asociados. Creo que la grieta nace de la inercia, de la falta de un plan estratégico ambicioso y de cierto ensimismamiento. No se ha cerrado porque, para coser heridas, primero hay que reconocerlas y luego tener un proyecto que ilusione a todos, empezando por los trabajadores de la propia FAE. Y eso es exactamente lo que venimos a hacer. San Millán representa la continuidad en esas formas de gobernar.

«Femebur está muy unida y cohesionada. El señor Pérez Pino ha cesado voluntariamente y los demás estamos totalmente comprometidos»

P. ¿Fue la suspensión cautelar de las elecciones en Femebur la gota que colmó el vaso entre usted y Miguel Ángel Benavente?

R. La suspensión cautelar simplemente fue p or un defecto de forma en las fechas para convocar esas elecciones, sin mayor trascendencia. Decidimos convocar elecciones en Femebur para que Miguel Ángel pudiera presentarse, ganarlas si era el caso, y así optar de pleno derecho a ser candidato para la presidencia de FAE, como dicen los estatutos. Después, lo que ya sabemos. Él mismo decide no presentarse y ceder el testigo San Millán.

Y después la gravedad ha estado en las irregularidades que ha habido en el censo electoral de FAE que tenemos demostradas y probadas en un informe jurídico. Esto no ha sido ni honesto ni legítimo.

P. ¿Qué ambiente impera ahora mismo dentro de la patronal del metal? ¿Son ciertos los rumores que apuntan a una posible escisión?

R. He visto unas declaraciones de San Millán diciendo esto. Evidentemente no es cierto. Femebur está muy unida y cohesionada. La Junta General la formamos 12 personas que representamos a todo el sector. El señor (Esteban) Pérez Pino ha cesado voluntariamente y todos los demás estamos totalmente comprometidos con la estrategia.

P. Se daba por hecho hace un tiempo que usted se situaría al frente de FAE. Parecía no tener rival. ¿Por qué no prosperó dicha opción antaño y después decidió dar el paso?

R. No sé de dónde ha salido esa afirmación, ya que cuando decido dar un paso al frente fue después de los FAE de Oro de este año. Creemos que la necesidad de un cambio profundo se ha vuelto, en mi opinión y en la de muchos, inaplazable. Cuando ves que un clamor por la renovación crece en sectores tan importantes y sientes que tu experiencia puede ser útil, tienes la responsabilidad de dar un paso al frente. Y eso es lo que he hecho.

«Queremos que FAE vuelva a ser la voz potente y respetada que Burgos necesita»



P. Su programa plantea, a grandes rasgos, un cambio en el seno de FAE. ¿Qué aspectos destacaría dentro de sus propuestas de cara a fijar una impronta diferente?

R. Destaco tres ideas clave. Primero, una FAE de los socios, enfocada en ser útil, en actuar y conseguir resultados medibles. Y para eso es fundamental contar con el equipo de profesionales que tiene FAE dentro de la casa. Segundo, una gobernanza moderna y transparente, donde todos sepamos a qué atenernos. Y tercero, un liderazgo influyente. Que FAE vuelva a ser la voz potente y respetada que Burgos necesita. No venimos a gestionar la inercia, venimos a transformar FAE.

P. El voto ponderado se sitúa, en gran medida, en el centro del debate. Sus detractores le acusan de querer imponer el paso de las patronales de mayor tamaño. Sin embargo, usted aseguró que las pequeñas asociaciones tendrán «voz y voto» y que no pretende en ningún caso dejarlas fuera de juego. ¿Cuál es realmente su postura al respecto?

R. Mi propuesta es clara: abrir FAE a todas las asociaciones. En FAE no se había votado nunca. Vamos a reformar los estatutos con el acuerdo de todos, se necesitan dos tercios de la Junta Directiva para hacerlo y lo haremos bien, convenciendo a todos de lo que debe de hacerse. No habrá un voto ponderado.