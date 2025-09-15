Julián Alonso, Javier Herrán y Arturo Rica, el núcleo duro de Ignacio San Millán

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Hay apoyos que se intuyen y otros que ya son notorios. Sin embargo, los dos aspirantes a presidir la Confederación de Asociaciones Empresariales de Burgos (FAE), Ignacio San Millán y Andrés Hernando, no han desvelado todavía los nombres que formarán parte de sus respectivos comités ejecutivos en caso de ganar las elecciones.

Con la cuenta atrás en marcha y ambos candidatos en pleno proceso de tanteo, este periódico ha podido saber que San Millán quiere contar con tres pesos pesados de la actual FAE en su equipo. Se trata de Julián Alonso (GJ Automotive), Javier Herrán (Construcciones Javier Herrán) y Arturo Rica (Ribsa). Se contempla, además, un cuarto miembro del núcleo duro del todavía líder de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente.

En caso de hacerse con el bastón de mando en FAE, San Millán apostaría por un modelo menos «presidencialista». Y aunque no oculta su intención de garantizar cierta continuidad en aspectos clave como la defensa de las infraestructuras o el rechazo al voto ponderado, el gerente de Asercomex también se plantea nuevos horizontes. Y eso, inevitablemente, conllevaría un ejercicio de renovación tanto a nivel humano como de funcionamiento interno.

Hernando, por su parte, ya expuso públicamente durante la presentación de su precandidatura que cuenta con el respaldo de la Federación de Empresarios de Comercio (FEC) y de la Asociación de Empresarios del Polígono de Villalonquéjar (AEPV). De hecho, la presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, compareció ante los medios junto a Hernando minutos antes de que defendiese su proyecto, bautizado como La FAE que actúa. La FAE que consigue.

Mientras tanto, los equipos de San Millán y Hernando continúan trabajando en dos frentes. El más importante, sin duda, la captación de apoyos entre el tejido empresarial. El segundo, enmarcado en las negociaciones que ambos mantienen abiertas, no parece tener demasiado recorrido.

Aun con todo, este mismo lunes se producía un nuevo encuentro entre los dos candidatos. Como era de esperar, no hubo fumata blanca y la situación se mantiene prácticamente igual. No obstante, fuentes consultadas por este diario aseguran que las partes se han emplazado a seguir intercambiando propuestas, vía correo electrónico, para explorar un posible acuerdo que, salvo sorpresa de última hora, nadie espera a estas alturas de la película.