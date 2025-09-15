«Hay gente que me apoya con la condición de que no se reparta la presidencia y, con esta desunión, yo soy la persona más idónea»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Las urnas hablarán este viernes y no hay tiempo que perder. Ignacio San Millán, tesorero de la Confederación de Asociaciones Empresariales de (FAE) y presidente de la Asociación de Desarrollo Logístico de Burgos, permanece pegado al teléfono. Recibe un sinfín de llamadas y realiza otras muchas. Mientras, mantiene vías de comunicación abiertas con Andrés Hernando, con quien compite para liderar la patronal burgalesa. Salvo sorpresa, las negociaciones en pro de una hipotética unidad se cerrarán sin acuerdo y habrá elecciones. Bajo ese escenario se mueven ambos candidatos. Y San Millán, siempre partidario del buen talante, juega sus cartas sin esquivar cuestiones que, a todas luces, resultan incómodas en el seno de FAE.

Pregunta. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, se avecina una semana intensa.

Respuesta. Muy movidita, ha empezado con un montón de llamadas. Con mucha ilusión, tomé la decisión viendo el cariz que estaban tomando las elecciones entre los dos candidatos. Lo medité por las llamadas que recibí y anuncié mi candidatura. Si algo tengo claro, por los apoyos que he recibido, es que me presento para ser presidente.

Hay gente que me ha dicho que me apoya con la condición de que no haya reparto de legislatura. Que yo, con todas las consecuencias por el respaldo que me han dado, debía presentarme y que haya elecciones.

P. Por lo tanto, pese a las negociaciones, no hay más camino que la votación.

R. Lo lógico es que si llegamos a un acuerdo sea yo el sea presidente. Si tengo su apoyo no les voy a defraudar. Y si no se retira la otra candidatura, no va a quedar otro remedio que elecciones.

P. Usted es sucesor de la etapa más fructífera, la que más valor ha generado a los empresarios y, hasta ahora, la más pacífica.

R. La gente ya conoce mi manera de ser. Soy más dialogante que la otra parte y hay quien cree que para poner paz y unidad, con toda la desunión que se ha generado, yo soy la persona más idónea. No es que sea el mejor, pero sí más de escuchar y hablar para que las aguas vuelvan a su cauce. El mundo empresarial está muy perjudicado.

«Creo que los políticos y las instituciones públicas se tienen que mantener al margen de las elecciones que haya en la patronal»

P. A nadie se le escapa, sin embargo, que los discursos de Miguel Ángel Benavente eran incómodos.

R. Llevo 14 años con Miguel Ángel y habría que ver lo que era FAE cuando entró Miguel Ángel y lo que es actualmente. También alabo los trabajos de los anteriores presidentes (Vicente Redondo, José María Arribas y Roberto Alonso), pero solo hay que echar la vista atrás para ver lo que era hace unos años y lo que es ahora: una institución reconocida que ha defendido a los empresarios.

¿Que no comparto el estilo de Miguel Ángel? Puede ser. Pero es independiente, algo que yo también quiero transmitir. Él, lo único que ha hecho ha sido desgañitarse. Y me hace gracia que los ocho puntos que la otra parte lleva en su programa los llevamos trabajando desde hace muchos años. Se están trabajando ya y los quiero potenciar. A lo mejor hay que darles un cambio, actualizarlos o ver con la nueva junta directiva qué otras cosas debiéramos hacer por el bien de las asociaciones.

Tú hablabas con los empresarios de Miguel Ángel y te decían: «Los tiene bien puestos». Admiro esa independencia de quien da tanto a diestro como a siniestro. Si consideraba que no era justo lo que hacía el PP, criticaba al PP. Y lo mismo con el PSOE. Dentro del municipio, en la Comunidad y en el Gobierno central. Eso hay que agradecérselo y alabarlo, aunque yo quizás lo diría de otra manera.

Dentro de mi cosecha particular, quiero tender la mano a los sindicatos y que haya muchas más reuniones. También tenemos que ver cómo atajamos el problema de la falta de mano obra y del absentismo. Y habría que hablar con las instituciones. Abordar la Ley del Suelo y darle una vuelta porque somos capaces de atraer trabajadores, pero luego no hay viviendas.

P. ¿Qué destacaría de la etapa de Benavente al frente de la patronal?

R. La defensa de las infraestructuras. Hemos estado trabajando mucho por el Corredor Central. Su apertura es importantísima para Burgos y hemos potenciado, desde Asercomex, un tren directo con el puerto de Valencia para que vean, tanto en la Comunidad como en el Gobierno central, que supone un ahorro considerable de costes. Además, hay que ayudar a Aranda de Duero. Es una vergüenza lo que está ocurriendo, que el tercer tejido empresarial de Castilla y León no tenga comunicación férrea para pasajeros, tanto con Madrid como con Valladolid.

Por otro lado, Miguel Ángel me encomendó potenciar el aeropuerto de Burgos. Parece mentira que tengamos una infraestructura que no aprovecha ni la Junta ni el Gobierno para el tráfico de mercancías. Es un aeropuerto internacional desde el que podemos dar todos los servicios. Y también para la organización de viajes, ya que hay que captar turismo para Burgos. Sin duda, tener un aeropuerto operativo daría mucha vida a esta ciudad, porque para establecer empresas necesitamos que las infraestructuras sean de primera categoría.

También recuerdo que, durante la pandemia, Miguel Ángel me llamó para organizar compras de mascarillas y material que se necesitaba. Tuve el apoyo de los empresarios en general, y de él en particular, y hubo un desgaste muy fuerte para poder lograrlo. Era muy complicado conseguir los aviones que se trajeron, pero gracias a la confianza que me transmitió fuimos los primeros. También gracias a la Junta de Castilla y León, por la efectividad y la rapidez con la que se reaccionó.

P. ¿Alguna lectura política? En cierto modo, el presidente provincial del PP, Borja Suárez, avaló que hubiera un cambio en FAE al inicio del curso político.

R. Creo que los políticos y las instituciones públicas se tienen que mantener al margen de las elecciones que haya en la patronal. FAE nunca se ha manifestado a favor del partido X o del partido Y. Por lo tanto, se tienen que mantener neutrales. Otra cosa es que luego apoyen al que ha salido elegido, que haya un diálogo y que sean receptivos a las demandas, exigencias o negociaciones que tienen las asociaciones.

«Me han llegado noticias de que Femebur está sufriendo una escisión porque no están muy conformes con su presidente»

P. Hernando estuvo en las quinielas y en conversaciones internas como posible sucesor sin que prosperase. ¿Qué ha cambiado para que ahora sea el candidato outsider?

R. Debió ser un tema entre ellos que se inicia desde Femebur (la Federación de Empresarios del Metal de Burgos) . Yo, en mi programa, lo que busco es la unión. Habría que ver, con los años que lleva Andrés en Femebur, qué modificaciones o cambios ha habido. Me han llegado noticias de que está sufriendo una escisión porque no están muy conformes con la gestión que está realizando su presidente. Entonces, creo lo primero sería intentar organizar su casa y, cuando lo tenga todo bien controlado, que se presente para FAE.

P. El arranque de campaña de Hernando levantó ampollas, señalando en público defectos de la directiva que nunca les trasladó en privado. Después propuso una candidatura de integración. ¿Les está ganando el relato?

R. Está en una batalla por ganar el relato, la verdad sea dicha. Lleva ya bastante tiempo reuniéndose con asociaciones y en un principio me achacó que era un escudero de Miguel Ángel Benavente. Yo no soy escudero de Miguel Ángel Benavente ni de nadie. Tengo mi propio proyecto, aunque como ya he dicho comparto muchísimo de lo que está haciendo actualmente FAE. Tengo mi propia independencia y lo quiero demostrar.

Creo que ahora está intentando buscar un acuerdo para que yo me una a su candidatura, pero ya lo he manifestado muchas veces: tengo la ilusión de ser presidente de FAE. Y quiero, sobre todo, ayudar a todas las asociaciones. Para mí es imprescindible que estén Asemar, de Aranda, y FAE Miranda. Son tejidos empresariales con mucha fuerza que nunca han estado con pleno derecho en la Ejecutiva y lo quiero cambiar.

Considero que todos somos iguales y por eso no soy partícipe de lo que él pregona sobre el voto ponderado. Prefiero la línea actual para que las asociaciones tengan el mismo peso.

P. Precisamente, se oponen al voto ponderado para que la opinión de un empresario del comercio, por ejemplo, no valga menos que el de uno del metal. ¿Cree que si gana Hernando implantará finalmente dicha fórmula?

R. En un Comité de FAE, ahí están las actas, dijo que no podía ser que la primera organización, con tantos empleados, tuviera el mismo peso que la de oficinas y despachos o la mía de desarrollo logístico.

Lo más urgente ahora es revisar los estatutos de FAE y actualizarlos. Yo seguiré proponiendo a la Junta Directiva que todos tengamos el mismo peso. Para mí es importantísimo, aunque aceptaré lo que se decida.

P. El voto ponderado equivaldría a perpetuar a Hernando. Justo lo que él dice querer evitar.

R. Con el sistema actual, se puede perpetuar como vicepresidente. Tampoco lo veo lógico. ¿Por qué va a tener esa posibilidad Femebur y no los constructores o los electricistas? Estoy en contra de que Femebur tenga ese privilegio, quiero que todos partamos de las mismas condiciones.

«Lo único que pido es que haya respeto y no debilitar a FAE porque queremos que sea tan grande como era e incluso más»

P. Si su oponente gana las elecciones, ¿qué papel jugará Ignacio San Millán dentro de FAE de ahí en adelante?

R. Si Andrés gana las elecciones, lo primero que haré será levantarme, darle la enhorabuena y decirle que si me necesita aquí estoy. Tendrá todo mi apoyo, cosa que también me gustaría si él sale derrotado. No quiero que haya esa división que parece ser que se está generando ahora en Femebur, sino apoyar en lo que pueda.

Aun así, ha hecho declaraciones que no me gustan, hablando de que si hay un corralito o un dictador. Lo único que pido es que haya respeto y no debilitar a FAE porque queremos que sea tan grande como era e incluso más.