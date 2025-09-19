PP y Vox niegan la urgencia a la moción del PSOE para condenar el genocidio en Gaza

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista quiso introducir en el Pleno una moción de urgencia para condenar el genocidio en la franja de Gaza por parte de Israel, pero el voto en contra de PP y Vox impidió siquiera el debate, al rechazar que este asunto se abordara por la vía de urgencia.

El enfado del viceportavoz, Josué Temiño, fue mayúsculo y denunció lo que, a su juicio, es "un veto de las derechas" y un "negacionismo político" ante lo que está sucediendo en la franja, tras los últimos informes de Naciones Unidas y de otras organizaciones vinculadas a los Derechos Humanos.

Según ha asegurado, durante uno de los turnos de ruegos de los socialistas, "la indiferencia y el silencio" causan un daño terrible al esconder crímenes atroces. Así, ha lamentado que no haya habido opción de debatir sobre esta propuesta.

La alcaldesa, Cristina Ayala, por su parte, alegó que esta moción podría haber quedado incluida en el orden del día del Pleno si el PSOE la hubiera presentado el lunes durante la Junta de Portavoces, en la que se deciden los asuntos a tratar, pero no entendía la "urgencia" de presentarla en la misma sesión. La regidora municipal opinó que el lunes la moción era igual de urgente con 64.000 muertos en Gaza, pero hacerlo en ese momento era de "oportunismo político", ya que lo vinculó a la manifestación que hubo en la ciudad el jueves en la Plaza Mayor.

Para la regidora municipal, la propuesta del PSOE de guardar un minuto de silencio al comienzo de cada sesión plenaria por las víctimas de Palestina no tiene sentido porque por las mismas razones debería también reconocerse a víctimas de otros conflictos como Ucrania, Sudán, Etiopía y Afganistán, entre otros lugares en guerra. Así, le indicó que su pretensión solo obedece a la llamada "a rebato de Ferraz".

Temiño le recordó que fue el martes, 16 de septiembre, cuando se conoció un informe de la ONU y, por tanto, el lunes no podría haberse anticipado.