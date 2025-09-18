El PSOE planteará al Pleno la creación de un Consorcio Autonómico de Bomberos

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista llevará al Pleno municipal de septiembre una propuesta para mejorar el sistema de prevención y extinción de incendios que cubra las necesidades de toda la provincia y, además, hablará sobre la necesidad de garantizar los derechos de las familias 'monomarentales'. Los concejales Daniel de la Rosa y Estrella Paredes han presentado de las tres proposiciones que se debatirán en la sesión; la tercera, vinculada con la Escuela Municipal de Música, ya fue presentada por la edil Nuria Barrio hace pocos días.

El portavoz socialista señaló que este verano ha quedado constatada la falta de planificación, dotación y políticas públicas en materia de gestión forestal, prevención y extinción de incendios forestales y emergencias por quien en la región es la administración competente, la Junta de Castilla y León. Por este motivo, y ante la emergencia climática, opina que es necesario abordar mejoras urgentes que pasan por crear un Consorcio Autonómico de Bomberos, según prevé la Ley 4/2007 de Protección Ciudadana de Castilla y León.

El socialista considera que hay casi tantos modelos de gestión de incendios como provincias tiene la Comunidad Autónoma y, en este sentido, constató una diferencia que existe entre las provincias de Burgos y Valladolid, en cuanto que la primera no tiene profesionalizados los parques de bomberos de la provincia, a diferencia de la segunda.

Desde su punto de vista, es necesario ir más allá de la propuesta de crear un Consorcio Provincial, algo que se ha debatido sin llegar a encuentros en diversos momentos y mandatos políticos, y llegar a un Consorcio Autonómico de Bomberos y a la creación de una Escuela Autonómica de formación. "No garantizar la confinanciación por parte de la Junta de Castilla y León a las diputaciones provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes para la dotación y prestación del servicio de extinción de incendios, redundan en el incumplimiento de la legislación vigente y tensiona innecesariamente el funcionamiento de las corporaciones como es el caso de Burgos que ha de prever entre las funciones de su parque posibles actuaciones fuera del ámbito municipal", dice el texto de la propuesta.

Los socialistas introducen varios acuerdos más, como es instar a la Diputación Provincial a que profesionalice paulatinamente los 19 parques de bomberos voluntarios que existen en la provincia. También reclaman impulsar un pacto en la Comunidad Autónoma ante la emergencia climática y sus efectos y la suscripción del Pacto de Estado, propuesto recientemente por el Gobierno de España.

Familias 'monomarentales'

Otra preocupación que los socialistas abordarán en el Pleno es por la utilización del término 'monomarental' para visualizar la realidad de las familias monoparentales en España que están sustentadas por una mujer. La concejala Estrella Paredes asegura que en Castilla y León las familias 'monomarentales' son más del 80%, es decir, 84.000 mujeres se enfrentan diariamente a la difícil tarea de sacar adelante a sus familias en un contexto de desigualdad económica y vulnerabilidad.

En opinión de la socialista, es necesario que el Ayuntamiento asuma esta denominación y la aplique en todas las ordenanzas para garantizar el acceso a ayudas a las familias 'monomarentales'. Además, plantea la necesidad de establecer medidas específicas de apoyo a estas familias lideradas por una mujer, priorizándolas junto con otros colectivos vulnerables en los programas de acceso a la vivienda, formación, ayudas sociales y descuentos en abonos deportivos, entre otras cuestiones.

El último de los acuerdos de la proposición, pretende instar a la Junta de Castilla y León al reconocimiento y creación del título de familia 'monomarental' para atender a este tipo de familias y equiparándolas a las numerosas, a fin de que puedan acceder a las deducciones, ayudas y demás beneficios que pudieran corresponderles.