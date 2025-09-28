Burgos lugar de segunda residencia. Las compraventas de no residentes, en máximos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario también crece entre los no burgaleses. Así se desprende de los datos de transacciones inmobiliarias de no empadronados en la provincia de Burgos. Durante el primer trimestre del año se han registrado 316 operaciones de propietarios que no residen en la provincia. La cifra supone un incremento de casi el 8% respecto al mismo periodo del año pasado en el que se registraron 293 operaciones de este tipo.

La tendencia en los últimos años es de crecimiento constante. En 2021 se registró el mayor flujo de operaciones, tras el año de la pandemia que fue más flojo ante el confinamiento y el aislamiento por covid que paralizó todo, con 445 transacciones de no residentes en el primer trimestre. La otra fecha superior a la registrada este ejercicio en la última década fue 2022 con 322. Este año, respecto a 2015 se ha alcanzado más del doble de operaciones. Así, hace diez años se registraron 114 compras realizadas por personas que no residían en Burgos.

La procedencia más común de los no burgaleses que compran una casa en la provincia es del País Vasco. En concreto, de Vizcaya. De allí proceden el 37% de las operaciones afrontadas por no residentes. En total del País Vasco son 183 operaciones de las que 119 proceden de Vizcaya, 46 de Álava y 18 de Guipúzcoa. Tras los vascos el mayor interés llega desde la provincia de Madrid que han protagonizado 63 operaciones de compraventa en la provincia de Burgos. Le sigue, de lejos, las otras provincias de Castilla y León con 21 transacciones (una en Ávila, tres en Segovia, seis en Soria, tres desde Valladolid y dos desde Zamora). La última provincia con más de diez compras es Barcelona de donde llegan 17 operaciones inmobiliarias a Burgos. El resto ya son más testimoniales: desde Almería y Málaga a Baleares, Tenerife o A Coruña.