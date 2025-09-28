Las transacciones inmobiliarias de inmigrantes en Burgos se triplican en la última década

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

Uno de los fenómenos que certifican el asentamiento de la población en un territorio es la adquisición de la vivienda principal. Un fenómeno que, poco a poco, crece entre los inmigrantes que han elegido Burgos como su lugar en el mundo. Las compras de viviendas registradas por extranjeros residentes en Burgos se han multiplicado en la última década.

El primer trimestre de este año es un fiel reflejo de la situación. Entre enero y marzo de este año se registraron un total de 105 operaciones lo que supone un incremento interanual del 15%. El año pasado arrancó con 91 transacciones protagonizadas por burgaleses nacidos en el extranjero. 97 de las 195 casas adquiridas estaban en Burgos. También realizaron compraron en Vizcaya (tres), Álava (dos), Guipúzcoa, Segovia y Madrid con una propiedad en cada una de ellas.

No se habían superado el centenar de operaciones por parte del colectivo migrante en la provincia de Burgos hasta 2025. Lo que a penas cambia es el tipo de inmueble al que acceden. Se mueven, principalmente, en el mercado inmobiliario libre y en casas de segunda mano. De esta manera, en la primera parte del año se han registrado dos adquisiciones de nueva construcción, una libre y otra vivienda protegida. El resto, 103 transacciones, se corresponden con propiedades inmobiliarias de segunda mano. Son una VPO usada y 102 inmuebles de segunda mano de otro propietario.

Con estas operaciones, el colectivo migrante ha movilizado en el mercado inmobiliario más de 11,3 millones de euros de los que 912.000 euros se han registrado en las dos compras de vivienda nueva realizadas en los tres primeros meses del año. Lo más habitual son las operaciones de segunda mano que han movilizado 10,4 millones de euros en estas transacciones. De esta manera, se han registrado 103 compraventas lo que dejan inmuebles que se sitúan en torno a los 100.000 euros de media.

La cifra que mueve la población emigrante asentada en Burgos ha crecido en los últimos años. El pasado año se movilizaron entre enero y marzo un total de siete millones, algo menos de los 7,7 registrados durante la primera parte del año 2023. De esta manera, el colectivo emigrante ha incrementado sus inversiones en Burgos en un 61% más.