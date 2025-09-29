Primeros movimientos para alcanzar la danza como profesión

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

La Escuela Profesional de Danza Ana Laguna está a punto de cumplir 20 años pero la sensación entre los 30 profesionales que forman a bailarines que, en muchos casos están presentes por escenarios europeos, es que «es un centro poco conocido» en la ciudad, a pesar de las diferentes actividades fuera del aula que llevan a cabo. La matrícula este año cae respecto al año pasado. Serán unos 220 alumnos los que hoy se citen para iniciar el curso en un calendario de actividades docentes con el que van creciendo como bailarines.

Pero en los cursos de Elemental «cuesta llenarlos, está el factor de la baja natalidad, creo que todos los que trabajamos con niños lo notamos, pero también que no se sabe muy bien cómo es el centro y los estudios de danza y lo que aporta a la formación de los pequeños», explica su directora, Pilar Hechavarria.

Para suplir ese desconocimiento, el centro, en colaboración con los alumnos, pone en marcha el programa Emocionarte que «explica de forma amena en qué consisten nuestras enseñanzas y pueden ver ejemplos de todas las asignaturas que ofrecemos en una muestra realizada por los alumnos».

Quienes empiezan, en muchos casos se enganchan, no todos llegan al final. Pero el centro es un foco de atracción en cursos superiores de futuros bailarines de las provincias limítrofes. Todos ellos se reunirán en el inicio del curso que contará con una alumna egresada como protagonista. Ainhoa Yuantao Goñiz cursó Danza Contemporánea hasta hace dos años. Actualmente baila de manera profesional en la compañía Humanhood con sede en Barcelona.

Otros alumnos dan continuidad a su formación en compañías. Por ejemplo, Gabriel Tudelilla, el segundo alumno de la escuela en alcanzar la final del Grand Prix de Laussane participará en la Escuela de la Scala de Milán. Pablo Bujedo forma parte de Valencia Dancing Fordward. Mientras que Blanca Sofía Ortega está en la Real Escuela Superior de Arte Dramático (Resad) de Madrid, Julia Acedo en el Teatro de Ciudad de Bremerhaven en Alemania, Lucía Hernando y Nora Prada están en el Ballet do Douro de Oporto en Portugal y las egresadas Joanes Garbizu, Sofía Bravo, Berta Navarro y Michelle Castagna están en el Dance Arts Faculty (DAF) de Roma en un postgrado internacional para dar el salto profesional.

Profesores especialistas

Uno de los programas que más éxito ha tenido en la Escuela Profesional de Danza de Burgos, gestionada por la Fundación de Universidades y Estudios Superiores de Castilla y León, Fuescyl, es el de profesores especialistas. Se trata de la iniciativa en la que un bailarín o coreógrafo en activo realiza una estancia por trimestre en la escuela donde trabaja con el alumnado de 5º y 6º como si de una compañía se tratara. Un trabajo que arranca de cero y se desarrolla durante el trimestre para luego llevar al escenario en la Gala de Taller Coreográfico en el Fórum Evolución.

Este año los profesores especialistas para el primer trimestre serán Gustavo Ramírez en Danza Clásica y el bailarín chileno Eduardo Zúñiga en Danza Contemporánea. El alumnado de 1º a 4º de profesional contarán con su muestra en el segundo trimestre del año mientras que los estudiantes de Enseñanzas Elementales protagonizarán una gala a favor de Down Burgos en el mes de junio. Citas importantes porque «es la práctica escénica de todos los alumnos que va destinado a complementar la formación en el aula», remarca la directora del centro, Pilar Hechavarría.

En la EPDCyL Ana Laguna se imparten enseñanzas de danza a partir de los ocho años. Se trata de los cuatro cursos de elemental con formación inicial en danza clásica y española. También se imparte música en todos los cursos. En el grado de profesional se desarrollan dos especialidades: Danza Clásica y Danza Contemporánea. Los estudios profesionales se imparten durante seis cursos. Terminar permite ingresar en una joven compañía de danza o una escuela para pulir el acceso a la danza profesional en el que hay varios nombres formados en Burgos y que están presentes en los escenarios de toda Europa haciendo de la danza su profesión.