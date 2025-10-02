El PSOE se muestra en contra de la subida de cuotas a los usuarios de la Escuela de Música de Burgos

Un momento de la concentración de las familias usuarias de la Escuela Municipal de Música en El Espolón de Burgos.TOMÁS ALONSO

«Es incomprensible». La concejal del grupo municipal socialista, Blanca Carpintero, criticó que el equipo de Gobierno esté planteando una subida de las tasas de la Escuela de Música en un 18%.

La formación política se muestra «totalmente en contra de la subida de las cuotas» y respondía a Ballesteros que «la Escuela de Música es un servicio público en el que no se puede mirar el equilibrio financiero como tampoco se hace en otros servicios con las mismas características como puede ser Autobuses».

Así, pidió al equipo de Gobierno que «incremente el canon lo necesario» porque «estamos manejando un presupuesto municipal millonario, que el equipo de Gobierno quiere destinar a pagar honorarios a empresas para que hagan un proyecto de un túnel que nadie ha pedido y que no se sabe si se va a poder hacer».

Lamentó, en ese sentido, que «las familias burgalesas, además de vivir en la incertidumbre de saber si arrancaría el curso en la Escuela de Música, ahora lo harán tarde y con las cuotas un 18% más caras».

Expedientes y contratos

Por otra parte, y tras la celebración del último consejo de la Gerencia de Cultura, lamentó el proceder del equipo de Gobierno con la tramitación de algunos expedientes y contratos.

«Estamos ante contratos y expedientes mal hechos, que se firman tarde o que simplemente no se hacen». Carpintero criticó así la forma de actuar del equipo de Gobierno, del que aseguró «actúa y da órdenes a través de ‘alcaldadas’ y ‘concejaladas’».

La socialista puso como ejemplo algunos de los contratos de los conciertos de las fiestas de San Pedro y San Pablo. «Los contratos para las actuaciones de Fangoria y de La Moda se firmaron uno y tres días después de las citas correspondientemente. Es algo incomprensible, sobre todo en el caso de La MODA, cuyo concierto se confirmó en febrero», señaló.

A la vista de las circunstancias, el grupo municipal solicitó los expedientes de la feria de gastronetas de las fiestas de 2024 y de las propuestas desarrolladas en el Hangar. «Nos hemos encontrado con que en el caso de la primera está incompleto» y en el segundo «ni siquiera existe un expediente».

Ante la situación, Carpintero señaló que «la Administración pública debe tener una organización correcta y legal» y puso como ejemplo el «buen hacer del Festival Tribu». «Ha sido todo un éxito porque este equipo de Gobierno no ha entrado a organizar nada», aseveró.