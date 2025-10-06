Gpyo es la única empresa que concurre a diseñar el túnel de la calle Santander

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

Una ingeniería de origen burgalés, Gpyo, es la única empresa que se ha presentado al concurso público para redactar el proyecto del túnel de la calle Santander. Así se ha desvelado el nombre, en la mesa de contratación que se celebró el pasado viernes, cuando ya se sabía que solo una firma había concursado a este importante proyecto para el equipo de Gobierno. En la oferta figura que Gpyo colaborará con la consultora Arup en el desarrollo del trabajo en el caso de confirmarse la adjudicación.

El pliego de prescripciones técnicas contempla un plazo total de 20 meses para entregar el proyecto definitivo, si bien en diversas fases. El primer avance se podría conocer en seis meses desde que se firme el contrato, que se corresponde con la fase II.

Además, otras cinco empresas se han presentado al lote dos de este concurso que está relacionado con la coordinación del plan de seguridad y salud. En este caso están interesadas: Avanta Prevención Integral, Ingeniería y Prevención de Riesgos, Incope Consultores, Q Safety by Quiron Prevencion y Cemosa.

El pasado agosto el equipo de Gobierno aprobó la licitación del contrato para la redacción de proyecto, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para la construcción de un túnel destinado al tráfico rodado público que permita la peatonalización de la Plaza del Mío Cid, Calle Santander y Pasaje de Radio Popular dotado con un presupuesto de 2.025.638,55 euros.

El anuncio con la licitación se publicó el 26 de agosto y se dio de plazo hasta el 29 de septiembre para la presentación de las ofertas. El escaso mes de tiempo para presentarse al concurso fue criticado por los grupos de la oposición, tanto PSOE como Vox, a lo largo de las últimas semanas.

Por ejemplo, el concejal Daniel Garabito criticó que «solo se haya dado un mes para que los equipos interesados presenten sus propuestas» y señaló que «responde a una decisión política para que los ciudadanos vean a alguien haciendo algo en la vía antes de las elecciones»

El concejal Ignacio Peña (Vox) aseguró que, si bien el plazo dado por Urbanismo cumple con la ley, es el mínimo permitido y muy escaso dada la prolija documentación que se requiere. Denuncia la «urgencia, opacidad y desprecio al Pleno» con la que el PP gestiona esta obra.