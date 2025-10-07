Burgos y México intercambiarán docentes y alumnos de Medicina

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

La Universidad de Burgos y la Universidad Autónoma de Nuevo León, en México, han rubricado un convenio de colaboración para el desarrollo del programa académico del Grado en Medicina en la UBU. Este acuerdo posibilitará, entre otras acciones, el intercambio de profesorado y docentes entre ambas instituciones.

Así lo avanzó el rector de la institución burgalesa, José Miguel García Pérez, rector de la Universidad de Burgos. «Hace unos meses miembros de la Universidad Autónoma de Nuevo León ya nos visitaron para la firma de otro convenio colaborador y ahora damos forma a este acuerdo específico de la Facultad de Medicina», recordó.

El objetivo no es otro que desarrollar una colaboración a tres niveles entre ambas instituciones: «de forma académica, en el ámbito de la práctica y desde una perspectiva de modular, facilitando el intercambio de docentes y, más adelante, de alumnos entre ambas universidades», tal y como señaló el recto de la institución mexicana Santos Guzmán López.

La Universidad Autónoma de Nuevo León cuenta con más de diez mil estudiantes, doscientos años de recorrido y un hospital propio con 1.150 camas, por lo que «será todo un privilegio poder aprovechar y sacar partido al impulso que nos puede dar la institución mexicana».

La idea inicial es que el intercambio de docentes arranque ya el primer curso de Medicina en el mes de septiembre de 2026 con profesorado mexicano. En este sentido, y si bien ya hay docentes mexicanos interesados en venir a Burgos, «por el momento no se puede avanzar cuántos y cuánto tiempo», apuntó el recto mexicano.

El convenio prevé la posibilidad de ampliar la estadía de los docentes mexicanos durante año. Los profesores impartirán sus materias tanto de forma presencial como de forma online y tanto en un aspecto académico como clínico.

«Sin duda este convenio, que tiene un claro apartado docente, también permitirá desarrollar actividad investigadora y divulgadora así como impartir charlas y conferencias», añadió el rector burgalés, quien afirmó que el acuerdo «conlleva un beneficio para ambas instituciones y sobre todo un beneficio para la sociedad».

Una vez asentada la movilidad de profesores, el convenio recoge la posibilidad de que se amplíe a estudiantes de los propios grados de Medicina de ambas facultades. Los rectores de ambas instituciones fueron un paso más allá, abriendo escenarios de colaboración de movilidad entre otros grados de la Facultad de Ciencias de la Salud como podría ser Enfermería.

Visto bueno

El Grado de Medicina de la Universidad de Burgos contará con 72 alumnos. La materia regulada será el 85% mientras que el 15% restante corresponderá a materia propia de la UBU y estará centrada en los aspectos tecnológico y humanista de la Medicina con asignaturas como Medicina Evolutiva.

Ya con la memoria del grado lista y presentada, la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL)- órgano encargado de la evaluación, acreditación y certificación de la calidad de las universidades y centros de educación superior en Castilla y León- enviará a la UBU el primer informe de evaluación a comienzos del año 2026 con «sus propuestas de mejora», tal y como avanzó el rector.

Ya una vez hechas las mejoras pertinentes y reenviado de nuevo el documento a ACSUCYL, la agencia enviará en el mes de abril la respuesta definitiva para poder empezar a impartir el grado a partir de septiembre de 2026.