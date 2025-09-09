La UBU arrancará Medicina con sus laboratorios listos «en la fecha prevista»

Publicado por Diego Santamaría Burgos Creado: Actualizado:

Todo un año por delante y un «extraordinario trabajo previo». El futuro grado de Medicina de la Universidad de Burgos (UBU) comenzará a impartirse, tal y como se comprometió la Junta de Castilla y León, en septiembre de 2026. No está del todo claro, eso sí, que los primeros alumnos acudan directamente al hospital Divino Valles, pendiente de reforma para albergar la nueva facultad. Sin embargo, el rector, José Miguel García, asegura que los laboratorios especializados que requiere la ansiada titulación estarán disponibles «en la fecha prevista».

Consciente del «escaso plazo temporal» para acometer las obras en el Divino Valles, García ve como un «reto» llegar a tiempo. No en vano, confirma que «si existiera alguna demora en las obras, la Universidad de Burgos dispone de aulas e instalaciones en las que llevar a cabo temporalmente la docencia». Sea como fuere, no le cabe duda de que el primer curso de Medicina finalizará con los estudiantes ya asentados en el complejo hospitalario.

He aquí la gran prioridad de cara al nuevo grado, pero no la única. En el horizonte se mantiene el vial que conectará el Divino Valles con el Hospital Universitario de Burgos (HUBU). Un ambicioso proyecto que lleva tiempo sobre la mesa y que el Gobierno autonómico resucitó tras dar el visto bueno a Medicina.

Pocas novedades al respecto, pues lo primordial ahora mismo es pisar la casilla de salida. Sobre dicha cuestión, el rector señala que la UBU es la administración que «menos tiene que decir en este tema». No en vano, le consta que la Junta, el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial tienen la intención de abordar «cuanto antes» la construcción de un vial concebido para favorecer el flujo de alumnos, profesores y pacientes.

Otra de las grandes apuestas de la UBU, recién estrenada en este caso, es el grado de Matemática Aplicada y Computación. Con una matriculación que supera ligeramente el número de plazas ofertadas (25 plazas y 29 estudiantes), Burgos constituye un punto de referencia ante la escasa oferta educativa dentro de este ámbito. En este sentido, García también destaca la intención de dar respuesta a «una clara demanda del sector industrial burgalés, que precisa de profesionales altamente cualificados en los campos de la inteligencia artificial, de aplicación a todos los sectores, y de la computación».

No es de extrañar, dado que los profesionales que operan en este terreno son «escasos», que se haya generado una «extensa lista de espera» para acceder a este grado. Así las cosas, el rector reafirma la «voluntad» de «ir incrementando gradualmente la oferta de plazas para intentar acomodarnos a la alta demanda existente».

Independientemente de lo que suceda con este grado y el de Medicina en los próximos años, lo cierto es que la UBU tiene motivos de sobra para celebrar de una forma «muy positiva» el inicio del curso 2025-2026. Con las aulas recién reabiertas, se ha logrado batir un nuevo récord de matriculaciones (más de 8.500 alumnos) y se espera rondar los 9.800 sumando los de máster y doctorado.

Mentiría García si dijese que el aumento de las matriculaciones le sorprende. Más que nada, porque «el crecimiento de las preinscripciones ya lo apuntaba». Aparte, la tendencia de los últimos años ya hacía presagiar que se alcanzarían estas cifras.

«La Universidad de Burgos resulta cada vez más atractiva para el estudiantado burgalés y del resto de España», enfatiza el rector sin pasar por alto la presencia de un millar de estudiantes a mayores en las diferentes modalidades de formación permanente que se ofertan. En su opinión, la implantación de nuevos títulos ha permitido consolidar una «cifra idónea» de alumnos. Todo ello gracias, en gran medida, a «una creciente reputación basada en nuestra calidad docente e investigadora y a nuestra estrategia de internacionalización».

De cara al presente curso, 178 estudiantes de 18 países pasarán el primer semestre en la capital burgalesa. La mayoría -casi un centenar- proceden de México e Italia, aunque también los hay de China, Estados Unidos, Francia, Corea del Sur, Alemania o Portugal.

«Somos una Universidad con una clara vocación internacional», apostilla García antes de poner en valor el «excelente trabajo» desarrollado por el Vicerrectorado de Internacionalización, capitaneado por Ileana María Greca Dufranc, sin obviar la presencia de la UBU en la red europea RUN-EU. Superada además la «tremenda crisis» provocada por el covid, la llegada de alumnos extranjeros se ha ido incrementando de forma sostenida y las expectativas, visto lo visto, son «muy optimistas» de aquí en adelante.

Satisfecho tras constatarse un aumento del 6,5% en el número de alumnos de grado y posgrado (9.287 en total) respecto al año pasado, el equipo de Gobierno de la UBU confía, entre otras cosas, en superar los 228 alumnos inscritos el curso pasado en el grado en Piloto Comercial. Del mismo modo, conviene remarcar que el grado en Tecnologías Digitales para la Empresa que se imparte en Miranda de Ebro ha cubierto las 25 plazas ofertadas para el primer curso, amén de arrancar con 30 matriculaciones de nuevo ingreso.

La facultad con mayor número de alumnos, como siempre, es la Escuela Politécnica Superior. En total, 2.326 estudiantes de grado -253 más que en el curso previo- y 138 de máster. Por otro lado, la formación a distancia gana cada vez más peso al congregar, en los seis grados que la UBU oferta, a más de medio centenar de estudiantes nuevos.