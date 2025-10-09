Ayuntamiento de Burgos y Patrimonio Nacional se reunirán el 21 de octubre para abordar la gestión del Parral

Publicado por Virginia MartínNatalia Escribano Burgos , Burgos Creado: Actualizado:

Ayuntamiento de Burgos y Patrimonio Nacional se reunirán el próximo 21 de octubre para abordar la gestión del parque del Parral. Así lo avanzó el concejal de Medio Ambiente, Carlos Niño, quien señaló que será en esa reunión en la que finalmente se determinen cuestiones clave como la apertura de puertas o el horario del mítico espacio burgalés. «Será ese mismo día cuando se recepcionen las obras y se constituya una comisión de seguimiento en la que se revisará el estado de los trabajos de mejora ambiental», aseveró.

Tal y como adelantaba el concejal popular a este periódico, la idea municipal es mantener los términos del convenio y en este acuerdo viene contemplado de manera específica el cierre del parque en horario nocturno, si bien es una cuestión que se abordará por si es posible mantenerlo abierto las 24 horas del día, ya que todavía se está estudiando desde el Ayuntamiento de Burgos la manera de gestionar la apertura y el cierre, por la amplitud del parque se tiene que estar seguro de que no queda nadie en el interior. «Se hablará de todo, se verá si algo se puede mejorar y el acuerdo deberá tomarse entre ambas partes», precisó el concejal popular.

Una vez que se haya recepcionado la obra y se entregue a la ciudad, ya será el Ayuntamiento de Burgos el que se encargará de la conservación del parque en su conjunto, a través de la empresa que gestiona el mantenimiento de parques y jardines

Los tiempos

El parque del Parral se cerró en el mes de mayo de 2024 para el desarrollo de una importante actuación medioambiental que tenía establecido un presupuesto de 1,5 millones de euros. El plazo de ejecución de los trabajos se fijó en 12 meses, que se han cumplido ampliamente cuando, a octubre de 2025, sigue sin abrirse al público.

La parte central del proyecto para renovar todo este parque ha sido su recuperación paisajística y a lo que se ha destinado más recursos económicos. En este sentido, las labores se centraron en la plantación de 300 nuevos ejemplares de arbolado de «varios tamaños» que se han incorporado a la flora existente en este ecosistema, así como otros 4.000 arbustos de pinar, dehesa y bosque, que ocupan una superficie aproximada de 2.070 metros cuadrados.

Por otra parte, se han renovado los cenadores donde comer o merendar y se ha instalado un parque de calistenia, si bien el infantil, que estaba concretado en el proyecto, no se ha colocado y sobre el que Niño preguntará en la reunión prevista.