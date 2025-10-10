El PSOE alerta de que los barrios de Burgos podrían quedarse sin cobrar la subvención de fiestas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

«Quedan menos de tres meses para que acabe el año y a falta de la celebración de las fiestas del Pilar de este fin de semana, todos los barrios han celebrado sus festejos, pero ninguno de ellos cuenta con la subvención concedida. Es algo inaudito y no damos crédito»

Así lo aseguró la concejal del grupo municipal socialista, Virginia Escudero, quien avanzó que los barrios «no saben cuándo van a poder cobrar y si finalmente lo harán».

Y es que la situación es «desastrosa» en tanto en cuanto «aún hay cinco barrios pendientes de recibir parte de la subvención del año 2024» por lo que «hasta que esas subvenciones no estén otorgadas al cien por cien no se puede avanzar con las de 2025».

«El problema más importante es que si antes de acabar el año no se ha concedido la subvención, los barrios no van a cobrar ni un euro porque se habrá perdido la partida correspondiente al presupuesto del 2025», señaló Escudero, al tiempo que calificó de «muy grave» la situación.

Una situación que para los socialistas responde a la «ineptitud del equipo de Gobierno» y en concreto de los concejales de Festejos: «primero de Carolina Álvarez y ahora de José Antonio López», con quien «tampoco estamos viendo ningún avance en este sentido».

Así, la socialista lamentó que este equipo de Gobierno «será recordado por su mala gestión, por las comisiones de investigación y por el cese o la dimisión de concejales, así como por incumplir sus promesas en todas las áreas».

Escudero recordó que desde la llegada al gobierno de la ciudad del Partido Popular, la subvención destinada a las fiestas de los barrios «ha visto mermada su cuantía» y «ha sufrido cambios en sus condiciones que solo perjudican a los barrios».

Puso en valor que «fue el gobierno de Daniel de Rosa quien cambió de nuevo las bases, eximiendo a los vecinos de cualquier responsabilidad en la organización de los festejos, dando más libertad y autonomía en la programación y facilitando que los barrios mantuvieran sus costumbres y peculiaridades en sus festejos».

Un cambio de modelo que «el PP de la mano de Vox desechó por completo en su llegada al Gobierno», criticó la edil socialista, quien señaló que «Álvarez realizó una nueva modificación de las bases que ha resultado ser un perjuicio para los barrios».

Escudero lamentó que el proceder de los populares denota «una enorme falta de seriedad» porque «se están riendo del buen hacer de las entidades que cada año colaboran en la organización y celebración de las fiestas de su barrio con su tiempo y su trabajo de forma totalmente altruista».