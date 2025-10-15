El PSOE propone una tarifa de 27,40 euros para abonos deportivos en Burgos para jóvenes

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Burgos está empeñado en que el equipo de Gobierno del PP incluya nuevos descuentos para jóvenes en las instalaciones deportivas municipales.

El concejal Julián Vesga defendió esta postura en el Consejo de Deportes y, más recientemente, lo ha hecho el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, en la Comisión de Coordinación Tributaria, al hilo de que se va a modificar la Ordenanza 411, para equiparar la bonificación por el uso de las instalaciones deportivas a todos los clubes.

El líder municipal del PSOE explicó que la petición «no ha sido atendida por ahora», pero el PP sí se ha comprometido a estudiar la posibilidad. De la Rosa indica que en el debate que se produzca en el Pleno sobre el cambio en la normativa local, intentarán que se acuerden las nuevas tarifas, que permitirían contar con un abono joven, para edades de 23 a 29 años, a un precio de 27,40 euros. Pero la propuesta va un poco más allá porque también modificaría los precios del bono de edades entre 15 y 22 años, al pasar de los 50,15 actuales a los 27,40 euros.

El objetivo es promover y fomentar el deporte en esta franja de edad, igual que entre los niños y los adolescentes. En estos momentos, existen descuentos para niños de entre 5 y 14 años (27,40 anuales) y después de esta franja de edad entre los 15 y los 22 años también está contemplada una menor cuantía en el pago anual del abono deportivo (50,15 euros). A partir de los 23 años y hasta los 64, solo existe un precio único de 90,10 euros anuales.

Por tanto, los socialistas entienden que cabía aprovechar la modificación de la ordenanza, que podría ir al Pleno de octubre, «para ir un poco más allá».

De la Rosa indicaba que el concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, «no ha descartado de manera definitiva poder apoyar esta propuesta».

Marceliano Santa María

Por otro lado, otro asunto que se abordará en el Pleno de este viernes es la formalización de la desafectación del Colegio Marceliano Santa María, en la Barriada Inmaculada. Este centro pasará de la Junta de Castilla y León a manos municipales para que sea la ciudad la que le dé una nueva utilidad. A mediados de septiembre, el concejal de Hacienda y Patrimonio, Ángel Manzanedo anunció «un proyecto cultural de gran alcance» que estará a disposición de los vecinos de la Barriada Inmaculada.

A este respecto, el portavoz municipal del PSOE asegura que apoyará esa desafectación del centro que dejó de tener uso educativo tras el curso escolar 2021/2022 y recordó que en la primera oportunidad en la que se solicitó, con él como alcalde, no consiguió el apoyo del PP de entonces apoyara la petición a la Junta de Castilla y León. Según recordó, PP y Vox se abstuvieron en el Pleno del 16 de diciembre de 2022 y curiosamente la Junta tampoco llegó a dar los pasos a los que sí está dispuesta ahora, con una alcaldesa del mismo signo político.

De la Rosa espera con este apoyo poder influir en el uso que se le dé a este nuevo espacio municipal, ya que desde su punto de vista lo que necesita la Barriada Inmaculada más que un proyecto cultural y musical, son programas de integración social, especialmente destinados a la población infantil y juvenil.