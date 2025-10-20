Rivera aprecia dos "nubes negras": el absentismo y la falta de talento

Publicado por Laura Briones Burgos Creado: Actualizado:

Era el momento de sacar pecho, pero también de poner sobre la mesa los peligros que acechan para afrontarlos juntos. Y el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Ignacio Rivera, aprovechó la oportunidad. En su intervención durante la inauguración del XXVIII Congreso Nacional del sector al que representa, el responsable de la entidad desde 2024 puso en valor el papel estratégico de estos negocios en la economía española, al tiempo que alertó sobre dos desafíos, dos "nubes negras" que podrían amenazar su competitividad: "el absentismo laboral y la falta de talento", precisó, para detallar que el primero ya supera el 4%, casi el doble que Europa. "Tenemos que abordar estos asuntos porque son vitales", urgió.

Con todo, pese a los retos citados, Rivera subrayó el "puro impacto positivo" que las empresas familiares generan. "Generamos un 70% del empleo privado y representamos el 60% del Producto Interior Bruto del país", destacó, para evidenciar la magnitud del sector.

Además, el presidente del IEF tiró de datos para, "en este caso, reforzar el relato" y recordó los resultados de un reciente estudio que confirma el papel crucial de estas compañías en su entorno más próximo, en las personas, en sus aliados y en el planeta.

El documento citado indica que "facturamos fuera de Madrid y Cataluña 1,5 veces más que otras compañías y que estamos mucho más atomizados, porque nos cuesta perder el arraigo, pero tenemos presencia en toda España, especialmente en el mundo rural", señaló.

En segundo lugar, Rivera destacó la importancia del capital humano: "Creamos más empleo directo que el resto de compañías y hemos aumentado un 3% la contratación frente a un mercado continuo que está prácticamente estancado. Además, hacemos un mayor esfuerzo en horas de formación, un 20% más que el resto de empresas".

En cuanto a la gestión económica, el responsable del colectivo aseguró que las empresas familiares han crecido el doble en los últimos diez años en comparación con kas que no lo son. "Tenemos ingresos más estables y asignamos nuestros recursos de manera más eficaz", presumió, para recalcar su compromiso ambiental: "Somos tres veces más sostenibles".

Aprovechó además Rivera para hacer, en relación con las incertidumbres geopolíticas que acechan en la actualidad, un alegato en favor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. "Esta alianza supondría un mercado de más de setecientos millones de personas y un PIB conjunto de más de dieciocho billones de euros", subrayó, para indicar que permitiría ganar peso en un escenario internacional en movimiento, copado en la actualidad por Estados Unidos, China y otros países emergentes. "Solos vamos menguando y Europa es democracia y libertad, al mundo le hace falta", concluyó.