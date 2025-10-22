Ayala se desentiende de la comisión de las gastronetas. "No estamos para perder el tiempo"

El salón de Plenos acoge las sesiones de la comisión de investigación, pero solo asistió el representante de Vox y los cuatro miembros del PSOE.ECB

Ni Cristina Ayala, ni Carlos Niño, ni Carolina Álvarez. Ninguno de los tres miembros del grupo municipal del Partido Popular han comparecido en la cuarta sesión comisión de investigación de las gastronetas, como ya era previsible por el transcurso de los últimos acontecimientos, a pesar de que habían sido llamados para responder a las preguntas de Vox y PSOE.

La reunión se ha celebrado sin los 'testigos' del PP para contestar y sin los concejales que integraban la comisión de investigación, se suman a Niño y Álvarez, Yolanda Barriuso, que ejercía como presidenta, y Ángel Manzanedo.

Esta comisión de investigación surgió para esclarecer los hechos denunciados por un hostelero, Alvar Barriocanal, que acusó al trabajador del PP, Francisco Salvador, de presionarle para que retirara su solicitud de un puesto en la feria de food trucks del parque de la Isla. A partir de ahí, la feria para este San Pedro se acabó cancelando por parte de la alcaldesa, Cristina Ayala.

Bajo la presidencia del portavoz de Vox, Fernando Martínez-Acitores, lo que se ha hecho ha sido leer en voz alta las preguntas que tanto un grupo político como otro (PSOE y Vox) hubieran hecho a los comparecientes. Además, se las han enviado por escrito por si las pudieran responder para aportarlas a la comisión. Sin embargo, todo apunta que tampoco las responderán de esta manera.

Durante una visita a las obras de ampliación del bulevar, Ayala aseguró que ni ella ni sus compañeros "estamos para perder el tiempo". Y ha animado a la oposición a acudir a los tribunales, ya que desde su punto de vista no se ha podido demostrar ninguna irregularidad o ilegalidad. "Es que no conozco cuál es la acusación que se formula", afirmó.

Mientras, en las conclusiones emitidas en la primera sesión de este miércoles, después había convocada una segunda sobre la participación de empresas patrocinadoras de las fiestas, el concejal socialista Josué Temiño afirmó que le parece una "falta de respeto" la actitud de los populares. Desde su punto de vista, "si el procedimiento para desarrollar la feria de food trucks del pasado San Pedro hubiera estado bien hecho, hubieran estado aquí los primeros justificando su trabajo". Además, Temiño les recriminó la falta de documentación que existe tanto sobre la feria de 2024 como sobre la de 2025.

A estas alturas de la comisión para los socialistas parece claro que "en la casa" (por el Ayuntamiento) no hay un expediente abierto sobre la feria de 2024 que se desarrolló en la Isla y tampoco hay justificación sobre si se pagó la tasa de ocupación de vía pública. Sobre esta cuestión, Julio César Arnaiz, aseguró "mucho me temo que se ocuparon metros y metros sin abonar nada". El concejal de Vox, se mostró de acuerdo en esta afirmación.

"Hoy los concejales del PP tenían la doble obligación de asistir como miembros de la comisión y como comparecientes y debe quedar de manifiesto la falta de respeto al resto de concejales y a la ciudadanía", reseñó Arnaiz.

El socialista expuso que sin la participación de los populares se sigue sin saber cuáles son las "serias dudas" que llevaron a la alcaldesa a cancelar feria de gastronetas en la Isla. Según aclaró, "para nosotros la falta de respuestas son certezas sobre la ausencia de procedimientos, incumplimientos en relación con lo que la normativa impone para dar publicidad a una licitación pública y hay una revocación que no se ajusta a derecho".

En cuanto a las preguntas que Josué Temiño hubiera hecho a la alcaldesa, están las siguientes: En el ejercicio de sus competencias, ¿cómo ejecuta o tramita administrativamente la alcaldía sus mandatos, por escrito, por decretos, de viva voz? ¿Cómo emitió esta orden de revocación de autorización? ¿Usted es consciente de que tomar decisiones al margen de los procedimientos jurídicos establecidos puede tener responsabilidades?

Sobre el asesor de alcaldía que renunció a su puesto el pasado verano, Francisco Salvador, Temiño inquirió: ¿Qué relación tiene con Fran Salvador? ¿De qué lo conocía? ¿Cómo llega al ayuntamiento? ¿Por qué lo propuso? ¿Qué labores hacía con usted? ¿En qué consistía su día a día? En el tema de las foodtrucks, ¿le mantenía informada de aquellas gestiones que iba realizando? Era su único interlocutor o si había más ¿quiénes?